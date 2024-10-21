Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дефицит бюджета США вырос на восемь процентов - 21.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241021/byudzhet-852293117.html
Дефицит бюджета США вырос на восемь процентов
Дефицит бюджета США вырос на восемь процентов - 21.10.2024, ПРАЙМ
Дефицит бюджета США вырос на восемь процентов
Дефицит бюджета США в 2024 финансовом году, завершившемся 30 сентября, составил 1,833 триллиона долларов, что на 8% больше, чем дефицит предшествовавшего... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T10:01+0300
2024-10-21T10:01+0300
сша
дефицит бюджета
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_7a81f5179249ba139b63fec103cbb1b4.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в 2024 финансовом году, завершившемся 30 сентября, составил 1,833 триллиона долларов, что на 8% больше, чем дефицит предшествовавшего финансового года, следует из отчета министерства финансов страны. Государственные расходы при этом составили около 6,752 триллиона долларов, что на 10,1% больше год к году, доходы - увеличились на 10,8%, до 4,919 триллиона. Годом ранее дефицит составил 1,695 триллиона долларов, расходы - 6,135 триллиона, доходы - 4,439 триллиона. Дефицит бюджета стал третьим по величине после "ковидных" 2020 и 2021 финансовых годов, в свою очередь отмечает информационное агентство Блумберг. При этом в сентябре был достигнут профицит в 64,263 миллиарда долларов, сменивший дефицит августа в 380,08 миллиарда. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали профицит на уровне в 61 миллиард долларов. В сентябре прошлого года был зафиксирован дефицит бюджета в размере 170,715 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в сентябре уменьшились на 27,4% в годовом выражении и составили 463,357 миллиарда долларов, доходы - выросли на 12,9% год к году, до 527,62 миллиарда.
https://1prime.ru/20241018/zoloto-852251836.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_613:0:3344:2048_1920x0_80_0_0_ef9930c47bf130290220a51ef69c8371.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дефицит бюджета
США, дефицит бюджета
10:01 21.10.2024
 
Дефицит бюджета США вырос на восемь процентов

Дефицит бюджета США в 2024 финансовом году вырос на до 1,8 триллиона долларов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в 2024 финансовом году, завершившемся 30 сентября, составил 1,833 триллиона долларов, что на 8% больше, чем дефицит предшествовавшего финансового года, следует из отчета министерства финансов страны.
Государственные расходы при этом составили около 6,752 триллиона долларов, что на 10,1% больше год к году, доходы - увеличились на 10,8%, до 4,919 триллиона.
Годом ранее дефицит составил 1,695 триллиона долларов, расходы - 6,135 триллиона, доходы - 4,439 триллиона.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
Минфин назвал ожидаемый доход в бюджет России от повышенного НДПИ на золото
18 октября, 12:33
Дефицит бюджета стал третьим по величине после "ковидных" 2020 и 2021 финансовых годов, в свою очередь отмечает информационное агентство Блумберг.
При этом в сентябре был достигнут профицит в 64,263 миллиарда долларов, сменивший дефицит августа в 380,08 миллиарда. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали профицит на уровне в 61 миллиард долларов. В сентябре прошлого года был зафиксирован дефицит бюджета в размере 170,715 миллиарда долларов.
Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в сентябре уменьшились на 27,4% в годовом выражении и составили 463,357 миллиарда долларов, доходы - выросли на 12,9% год к году, до 527,62 миллиарда.
 
СШАдефицит бюджета
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала