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Дефицит бюджета США вырос на восемь процентов

Дефицит бюджета США вырос на восемь процентов - 21.10.2024, ПРАЙМ

Дефицит бюджета США вырос на восемь процентов

Дефицит бюджета США в 2024 финансовом году, завершившемся 30 сентября, составил 1,833 триллиона долларов, что на 8% больше, чем дефицит предшествовавшего... | 21.10.2024, ПРАЙМ

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сша

дефицит бюджета

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в 2024 финансовом году, завершившемся 30 сентября, составил 1,833 триллиона долларов, что на 8% больше, чем дефицит предшествовавшего финансового года, следует из отчета министерства финансов страны. Государственные расходы при этом составили около 6,752 триллиона долларов, что на 10,1% больше год к году, доходы - увеличились на 10,8%, до 4,919 триллиона. Годом ранее дефицит составил 1,695 триллиона долларов, расходы - 6,135 триллиона, доходы - 4,439 триллиона. Дефицит бюджета стал третьим по величине после "ковидных" 2020 и 2021 финансовых годов, в свою очередь отмечает информационное агентство Блумберг. При этом в сентябре был достигнут профицит в 64,263 миллиарда долларов, сменивший дефицит августа в 380,08 миллиарда. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали профицит на уровне в 61 миллиард долларов. В сентябре прошлого года был зафиксирован дефицит бюджета в размере 170,715 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в сентябре уменьшились на 27,4% в годовом выражении и составили 463,357 миллиарда долларов, доходы - выросли на 12,9% год к году, до 527,62 миллиарда.

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сша, дефицит бюджета