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Цены на дизтопливо на заправках Москвы ускорили рост
Цены на дизтопливо на заправках Москвы ускорили рост - 21.10.2024, ПРАЙМ
Цены на дизтопливо на заправках Москвы ускорили рост
Средние цены на дизельное топливо на АЗС Москвы за неделю с 14 по 21 октября увеличились на 23 копейки, до 66,41 рубля за литр, ускорив темпы роста по сравнению | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T13:48+0300
2024-10-21T13:48+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Средние цены на дизельное топливо на АЗС Москвы за неделю с 14 по 21 октября увеличились на 23 копейки, до 66,41 рубля за литр, ускорив темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Рост средней цены был обеспечен сетями АЗС "Роснефти", "Газпром нефти" и "Лукойла". Неделей ранее дизельное топливо подорожало на 6 копеек - до 66,18 рубля за литр. Стоимость бензина за отчетный период также выросла. Литр бензина Аи-92 подорожал на 4 копейки, до 54,12 рубля, Аи-95 - на 5 копеек, до 60,06 рубля. До этого цена на Аи-95 снижалась две недели подряд. Цена на Аи-100 выросла на 14 копеек, до 82,39 рубля за литр. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за пределы стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. Также в начале октября вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, действия заградительной пошлины достаточно.
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россия, мта, дизтопливо
Экономика, РОССИЯ, МТА, дизтопливо
Цены на дизтопливо на заправках Москвы ускорили рост
МТА: цены на дизтопливо на заправках Москвы ускорили рост на 23 коп за литр
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Средние цены на дизельное топливо на АЗС Москвы за неделю с 14 по 21 октября увеличились на 23 копейки, до 66,41 рубля за литр, ускорив темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Рост средней цены был обеспечен сетями АЗС "Роснефти", "Газпром нефти" и "Лукойла". Неделей ранее дизельное топливо подорожало на 6 копеек - до 66,18 рубля за литр.
Стоимость бензина за отчетный период также выросла. Литр бензина Аи-92 подорожал на 4 копейки, до 54,12 рубля, Аи-95 - на 5 копеек, до 60,06 рубля. До этого цена на Аи-95 снижалась две недели подряд.
Цена на Аи-100 выросла на 14 копеек, до 82,39 рубля за литр.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за пределы стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
Также в начале октября вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, действия заградительной пошлины достаточно.