https://1prime.ru/20241021/diztoplivo-852300597.html

Цены на дизтопливо на заправках Москвы ускорили рост

Цены на дизтопливо на заправках Москвы ускорили рост - 21.10.2024, ПРАЙМ

Цены на дизтопливо на заправках Москвы ускорили рост

Средние цены на дизельное топливо на АЗС Москвы за неделю с 14 по 21 октября увеличились на 23 копейки, до 66,41 рубля за литр, ускорив темпы роста по сравнению | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T13:48+0300

2024-10-21T13:48+0300

2024-10-21T13:49+0300

экономика

россия

мта

дизтопливо

https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394846_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_092c0e1d1ba3485f8121bc67ef56bb89.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Средние цены на дизельное топливо на АЗС Москвы за неделю с 14 по 21 октября увеличились на 23 копейки, до 66,41 рубля за литр, ускорив темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Рост средней цены был обеспечен сетями АЗС "Роснефти", "Газпром нефти" и "Лукойла". Неделей ранее дизельное топливо подорожало на 6 копеек - до 66,18 рубля за литр. Стоимость бензина за отчетный период также выросла. Литр бензина Аи-92 подорожал на 4 копейки, до 54,12 рубля, Аи-95 - на 5 копеек, до 60,06 рубля. До этого цена на Аи-95 снижалась две недели подряд. Цена на Аи-100 выросла на 14 копеек, до 82,39 рубля за литр. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за пределы стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. Также в начале октября вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, действия заградительной пошлины достаточно.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мта, дизтопливо