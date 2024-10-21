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Набиуллина представит в Госдуме направления денежно-кредитной политики

Набиуллина представит в Госдуме направления денежно-кредитной политики - 21.10.2024, ПРАЙМ

Набиуллина представит в Госдуме направления денежно-кредитной политики

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина представит 19 ноября в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период,... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T18:28+0300

2024-10-21T18:28+0300

2024-10-21T18:29+0300

экономика

эльвира набиуллина

госдума

денежно-кредитная политика

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина представит 19 ноября в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период, соответствующее решение принял Совет Думы, сообщил источник в палате парламента. "Основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период Госдума обсудит на пленарном заседании 19 ноября. Соответствующее решение принято на Совете Думы. Документ представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", - рассказал источник журналистам.

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эльвира набиуллина, госдума, денежно-кредитная политика