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Набиуллина представит в Госдуме направления денежно-кредитной политики - 21.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Набиуллина представит в Госдуме направления денежно-кредитной политики
Набиуллина представит в Госдуме направления денежно-кредитной политики - 21.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина представит в Госдуме направления денежно-кредитной политики
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина представит 19 ноября в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период,... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T18:28+0300
2024-10-21T18:29+0300
экономика
эльвира набиуллина
госдума
денежно-кредитная политика
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина представит 19 ноября в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период, соответствующее решение принял Совет Думы, сообщил источник в палате парламента. "Основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период Госдума обсудит на пленарном заседании 19 ноября. Соответствующее решение принято на Совете Думы. Документ представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", - рассказал источник журналистам.
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эльвира набиуллина, госдума, денежно-кредитная политика
Экономика, Эльвира Набиуллина, Госдума, денежно-кредитная политика
18:28 21.10.2024 (обновлено: 18:29 21.10.2024)
 
Набиуллина представит в Госдуме направления денежно-кредитной политики

Набиуллина 19 ноября представит в Госдуме направления ДКП политики на 2025 год

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина представит 19 ноября в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период, соответствующее решение принял Совет Думы, сообщил источник в палате парламента.
"Основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период Госдума обсудит на пленарном заседании 19 ноября. Соответствующее решение принято на Совете Думы. Документ представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", - рассказал источник журналистам.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаГосдумаденежно-кредитная политика
 
 
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