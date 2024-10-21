https://1prime.ru/20241021/dkp-852306932.html
Набиуллина представит в Госдуме направления денежно-кредитной политики
Набиуллина представит в Госдуме направления денежно-кредитной политики - 21.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина представит в Госдуме направления денежно-кредитной политики
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина представит 19 ноября в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период,... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T18:28+0300
2024-10-21T18:28+0300
2024-10-21T18:29+0300
экономика
эльвира набиуллина
госдума
денежно-кредитная политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851548582_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_ca967c24701a3a3b10706e27d6f04868.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина представит 19 ноября в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период, соответствующее решение принял Совет Думы, сообщил источник в палате парламента. "Основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период Госдума обсудит на пленарном заседании 19 ноября. Соответствующее решение принято на Совете Думы. Документ представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", - рассказал источник журналистам.
https://1prime.ru/20241019/schet-852278022.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851548582_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_7570e16584c7e641d6a791dee3c8f616.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, госдума, денежно-кредитная политика
Экономика, Эльвира Набиуллина, Госдума, денежно-кредитная политика
Набиуллина представит в Госдуме направления денежно-кредитной политики
Набиуллина 19 ноября представит в Госдуме направления ДКП политики на 2025 год
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина представит 19 ноября в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период, соответствующее решение принял Совет Думы, сообщил источник в палате парламента.
"Основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период Госдума обсудит на пленарном заседании 19 ноября. Соответствующее решение принято на Совете Думы. Документ представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", - рассказал источник журналистам.
В России хотят ввести удаленную идентификацию при открытии счета в банке