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В МЭР оценили рост доходов российских гостиниц
В МЭР оценили рост доходов российских гостиниц - 21.10.2024, ПРАЙМ
В МЭР оценили рост доходов российских гостиниц
Доходы коллективных средств размещения (КСР), к которым относятся отели, хостелы и мотели в России, за первые восемь месяцев года выросли на 28% в годовом... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T13:22+0300
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экономика
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Доходы коллективных средств размещения (КСР), к которым относятся отели, хостелы и мотели в России, за первые восемь месяцев года выросли на 28% в годовом выражении, рассказал врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша. "Благодаря серьёзным мерам поддержки со стороны государства номерной фонд растет и бизнес в том числе реинвестирует свои растущие доходы. А мы видим, что доходы КСР у нас в этом году также растут. Год к году у нас по восьми месяцем плюс 28% выросли доходы бизнеса в туристической отрасли в части гостиниц и коллективных средств размещения. Мы видим, что эти доходы бизнес действительно реинвестирует в номерной фонд", - сказал Груша. Он добавил, что в первом полугодии рост инвестиций в туризм в стране составил 377 миллиардов рублей, на 60% выше, чем годом ранее. В марте министр финансов Антон Силуанов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что за прошлый год прибыль туристической индустрии составила почти 280 миллиардов рублей. Он отмечал, что это примерно в 2,3 раза больше, чем в 2019 году.
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россия
В МЭР оценили рост доходов российских гостиниц
МЭР: доходы российских гостиниц в январе-августе выросли на 28%
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Доходы коллективных средств размещения (КСР), к которым относятся отели, хостелы и мотели в России, за первые восемь месяцев года выросли на 28% в годовом выражении, рассказал врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша.
"Благодаря серьёзным мерам поддержки со стороны государства номерной фонд растет и бизнес в том числе реинвестирует свои растущие доходы. А мы видим, что доходы КСР у нас в этом году также растут. Год к году у нас по восьми месяцем плюс 28% выросли доходы бизнеса в туристической отрасли в части гостиниц и коллективных средств размещения. Мы видим, что эти доходы бизнес действительно реинвестирует в номерной фонд", - сказал Груша.
Он добавил, что в первом полугодии рост инвестиций в туризм в стране составил 377 миллиардов рублей, на 60% выше, чем годом ранее.
В марте министр финансов Антон Силуанов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что за прошлый год прибыль туристической индустрии составила почти 280 миллиардов рублей. Он отмечал, что это примерно в 2,3 раза больше, чем в 2019 году.