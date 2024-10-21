https://1prime.ru/20241021/dokhody-852299676.html

В МЭР оценили рост доходов российских гостиниц

В МЭР оценили рост доходов российских гостиниц - 21.10.2024, ПРАЙМ

В МЭР оценили рост доходов российских гостиниц

Доходы коллективных средств размещения (КСР), к которым относятся отели, хостелы и мотели в России, за первые восемь месяцев года выросли на 28% в годовом... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T13:22+0300

2024-10-21T13:22+0300

2024-10-21T13:23+0300

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82679/41/826794155_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d36b87cb415a5a4e51e9b13be28f03bc.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Доходы коллективных средств размещения (КСР), к которым относятся отели, хостелы и мотели в России, за первые восемь месяцев года выросли на 28% в годовом выражении, рассказал врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша. "Благодаря серьёзным мерам поддержки со стороны государства номерной фонд растет и бизнес в том числе реинвестирует свои растущие доходы. А мы видим, что доходы КСР у нас в этом году также растут. Год к году у нас по восьми месяцем плюс 28% выросли доходы бизнеса в туристической отрасли в части гостиниц и коллективных средств размещения. Мы видим, что эти доходы бизнес действительно реинвестирует в номерной фонд", - сказал Груша. Он добавил, что в первом полугодии рост инвестиций в туризм в стране составил 377 миллиардов рублей, на 60% выше, чем годом ранее. В марте министр финансов Антон Силуанов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что за прошлый год прибыль туристической индустрии составила почти 280 миллиардов рублей. Он отмечал, что это примерно в 2,3 раза больше, чем в 2019 году.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия