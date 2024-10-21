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Управляющий ООО "Гугл" попросил привлечь к ответственности по долгам Google

Управляющий ООО "Гугл" попросил привлечь к ответственности по долгам Google - 21.10.2024, ПРАЙМ

Управляющий ООО "Гугл" попросил привлечь к ответственности по долгам Google

Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский просит арбитражный суд Москвы привлечь к субсидиарной ответственности по долгам этого российского... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T16:28+0300

2024-10-21T16:28+0300

2024-10-21T16:28+0300

россия

гугл

google

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский просит арбитражный суд Москвы привлечь к субсидиарной ответственности по долгам этого российского подразделения Google контролировавших его лиц – материнскую американскую Google International LLC, еще два иностранных юрлица, а также экс-гендиректора "Гугла" Дэвида Мунро Снэддона и еще троих экс-топов. Таляровский в понедельник разместил на Федресурсе сообщение о направлении им соответствующего заявления в суд. Солидарными ответчиками в его заявлении указаны: Google International LLC, американская Google LLC, ирландская Google Ireland Limited, Снэддон, другой экс-гендиректор российского подразделения Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа, бывшие управляющие директора Юлия Соловьева и Юлия Рамазанова. Таляровский просит "после признания доказанными наличия оснований для привлечения" ответчиков к субсидиарной ответственности "приостановить рассмотрение спора в части определения размера ответственности". "Размер ответственности на дату подачи указанного заявления не установлен", - говорится в сообщении. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. Таляровский в апреле этого года сообщил в суде, что на тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования 1145 кредиторов на сумму более 23,2 миллиарда рублей. Размер субсидиарной ответственности контролирующих лиц равен сумме неисполненных обязательств должника перед кредиторами.

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россия, гугл, google