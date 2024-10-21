https://1prime.ru/20241021/dollar-852302646.html

СМИ узнали, какой "подарок" Западу приготовил Путин на саммите БРИКС

СМИ узнали, какой "подарок" Западу приготовил Путин на саммите БРИКС - 21.10.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали, какой "подарок" Западу приготовил Путин на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани намерен убедить создать новую глобальную финансовую и платежную систему, чтобы снизить доминирование... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T15:11+0300

2024-10-21T15:11+0300

2024-10-21T15:11+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани намерен убедить создать новую глобальную финансовую и платежную систему, чтобы снизить доминирование Америки в мировых финансах, передает издание The Economist.Согласно изданию, российское Министерство финансов уже объявило о появлении платформы BRICS Bridge, которая позволяет расчеты в национальных валютах. Идею альтернативной системы активно поддерживает Китай.Платежная система БРИКС позволит "проводить экономические операции, не завися от тех, кто решил вооружиться долларом и евро". Эта система, которую Россия называет "Мост БРИКС", должна быть построена в течение года и позволит странам проводить трансграничные расчеты с помощью цифровых платформ, управляемых их центральными банками.Западные чиновники в свою очередь опасаются, что такая система будет использоваться для обхода санкций и поставит под угрозу господство США в мировой финансовой системе.Резервы в долларах сократились, а резервы в "нетрадиционных валютах" выросли, что также подчеркивает изменение мировой финансовой структуры. Доллар играет центральную роль в международных платежах, но также дает Америке огромную власть, заметили авторы материала.В издании также подчеркнули, что американские санкции затронули большое число людей. что ставит под вопрос использование долларовой системы.

https://1prime.ru/20241019/dollar-852248645.html

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россия, сша, владимир путин, доллар