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Доллар дорожает к мировым валютам - 21.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241021/dollar-852307088.html
Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам - 21.10.2024, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам
Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T18:48+0300
2024-10-21T18:49+0300
экономика
доллар
мировые валюты
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.31 мск курс евро к доллару снижался до 1,0825 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0865 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 150,28 иены с уровня предыдущего закрытия в 149,51 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,34%, до 103,85 пункта. Американская валюта продолжает укрепляться после трех подряд недель роста. Инвесторы находятся в ожидании ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 85% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 4,5-4,75%, в то время как остальные 15% прогнозируют ее сохранение на текущем уровне в 4,75-5%. В четверг инвесторы будут оценивать предварительные данные о композитном индексе деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, который, согласно прогнозам, в октябре вырос до 49,9 пункта с 49,6 пункта месяцем ранее. В пятницу же станет известна окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно предварительным данным, показатель снизился до 68,9 пункта с 70,1 пункта месяцем ранее.
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доллар, мировые валюты
Экономика, доллар, Мировые валюты
18:48 21.10.2024 (обновлено: 18:49 21.10.2024)
 
Доллар дорожает к мировым валютам

Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.31 мск курс евро к доллару снижался до 1,0825 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0865 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 150,28 иены с уровня предыдущего закрытия в 149,51 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,34%, до 103,85 пункта.
Американская валюта продолжает укрепляться после трех подряд недель роста. Инвесторы находятся в ожидании ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 85% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 4,5-4,75%, в то время как остальные 15% прогнозируют ее сохранение на текущем уровне в 4,75-5%.
В четверг инвесторы будут оценивать предварительные данные о композитном индексе деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, который, согласно прогнозам, в октябре вырос до 49,9 пункта с 49,6 пункта месяцем ранее.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
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В пятницу же станет известна окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно предварительным данным, показатель снизился до 68,9 пункта с 70,1 пункта месяцем ранее.
 
ЭкономикадолларМировые валюты
 
 
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