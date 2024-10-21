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Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год - 21.10.2024, ПРАЙМ
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Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год - 21.10.2024, ПРАЙМ
Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
Министерство просвещения России проектом приказа установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год. Соответствующий документ размещен на портале... | 21.10.2024, ПРАЙМ
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минпросвещения
егэ
баллы
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министерство просвещения России проектом приказа установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов. Проект предусматривает, что в будущем году 42 балла будет минимальным результатом для сдачи экзамена по русскому языку. По другим дисциплинам предусмотрены следующие минимальные баллы: математика - 39, физика - 39 , обществознание - 42, история - 35, информатика - 44 балла, иностранный язык - 30, литература - 40, биология - 39, география - 40, химия - 39. Изменения коснулись экзамена по русскому языку - ранее минимально приемлемый результат составлял 40 баллов, а в новом учебном году его хотят повысить до 42. При этом Минпросвещения, как следует из проекта приказа, намерено понизить минимальный балл по обществознанию - с прежних 45 до 42 баллов.
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минпросвещения, егэ, баллы
Минпросвещения, ЕГЭ, баллы
21:51 21.10.2024 (обновлено: 21:52 21.10.2024)
 
Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

Минпросвещения РФ установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНоутбук
Ноутбук - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министерство просвещения России проектом приказа установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов.
Проект предусматривает, что в будущем году 42 балла будет минимальным результатом для сдачи экзамена по русскому языку. По другим дисциплинам предусмотрены следующие минимальные баллы: математика - 39, физика - 39 , обществознание - 42, история - 35, информатика - 44 балла, иностранный язык - 30, литература - 40, биология - 39, география - 40, химия - 39.
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Изменения коснулись экзамена по русскому языку - ранее минимально приемлемый результат составлял 40 баллов, а в новом учебном году его хотят повысить до 42. При этом Минпросвещения, как следует из проекта приказа, намерено понизить минимальный балл по обществознанию - с прежних 45 до 42 баллов.
 
МинпросвещенияЕГЭбаллы
 
 
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