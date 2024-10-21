https://1prime.ru/20241021/ege-852309138.html

Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год - 21.10.2024, ПРАЙМ

Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

Министерство просвещения России проектом приказа установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год. Соответствующий документ размещен на портале... | 21.10.2024, ПРАЙМ

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минпросвещения

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баллы

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министерство просвещения России проектом приказа установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов. Проект предусматривает, что в будущем году 42 балла будет минимальным результатом для сдачи экзамена по русскому языку. По другим дисциплинам предусмотрены следующие минимальные баллы: математика - 39, физика - 39 , обществознание - 42, история - 35, информатика - 44 балла, иностранный язык - 30, литература - 40, биология - 39, география - 40, химия - 39. Изменения коснулись экзамена по русскому языку - ранее минимально приемлемый результат составлял 40 баллов, а в новом учебном году его хотят повысить до 42. При этом Минпросвещения, как следует из проекта приказа, намерено понизить минимальный балл по обществознанию - с прежних 45 до 42 баллов.

https://1prime.ru/20240825/ege-851106535.html

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минпросвещения, егэ, баллы