https://1prime.ru/20241021/ekonomika-852292086.html

"Инфляция и хаос". США предрекли новый "суперцикл"

"Инфляция и хаос". США предрекли новый "суперцикл" - 21.10.2024, ПРАЙМ

"Инфляция и хаос". США предрекли новый "суперцикл"

Период роста экономики США подошел к концу, и наступил новый "суперцикл", который характеризуется высокой инфляцией и геополитической нестабильностью,... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T09:17+0300

2024-10-21T09:17+0300

2024-10-21T09:17+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Период роста экономики США подошел к концу, и наступил новый "суперцикл", который характеризуется высокой инфляцией и геополитической нестабильностью, изменяющими потоки денег по всему миру, передает издание Business Insider."В течение последних 15 лет экономика характеризовалась слабым спросом и низкими процентными ставками. Теперь <…> это подходит к концу. Мир изменился, и мы вступаем в эпоху более высоких темпов роста инфляции и геополитической нестабильности, которая перенаправит денежный поток по всему миру", — отметила в своем материале для издания эксперт Линетт Лопес.Согласно статье, это представляет вызов для инвестиционных менеджеров, которым приходится адаптироваться к новым экономическим условиям.Согласно докладу Бюджетного управления Конгресса США, государственный долг страны за ближайшие 30 лет вырастет до 166% ВВП, а возможно даже до 250% ВВП. Под президентством Джо Байдена государственный долг США вырос с 28 триллионов долларов до более чем 34,5 триллиона долларов в текущем году.В связи с этим, новый экономический цикл станет своего рода "естественным отбором", заключили в издании.

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