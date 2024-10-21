https://1prime.ru/20241021/ekonomika-852292086.html
"Инфляция и хаос". США предрекли новый "суперцикл"
"Инфляция и хаос". США предрекли новый "суперцикл" - 21.10.2024, ПРАЙМ
"Инфляция и хаос". США предрекли новый "суперцикл"
Период роста экономики США подошел к концу, и наступил новый "суперцикл", который характеризуется высокой инфляцией и геополитической нестабильностью,... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T09:17+0300
2024-10-21T09:17+0300
2024-10-21T09:17+0300
экономика
сша
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/82/841338285_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_c001fbfd675f1eef44dd875008ddcb9f.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Период роста экономики США подошел к концу, и наступил новый "суперцикл", который характеризуется высокой инфляцией и геополитической нестабильностью, изменяющими потоки денег по всему миру, передает издание Business Insider."В течение последних 15 лет экономика характеризовалась слабым спросом и низкими процентными ставками. Теперь <…> это подходит к концу. Мир изменился, и мы вступаем в эпоху более высоких темпов роста инфляции и геополитической нестабильности, которая перенаправит денежный поток по всему миру", — отметила в своем материале для издания эксперт Линетт Лопес.Согласно статье, это представляет вызов для инвестиционных менеджеров, которым приходится адаптироваться к новым экономическим условиям.Согласно докладу Бюджетного управления Конгресса США, государственный долг страны за ближайшие 30 лет вырастет до 166% ВВП, а возможно даже до 250% ВВП. Под президентством Джо Байдена государственный долг США вырос с 28 триллионов долларов до более чем 34,5 триллиона долларов в текущем году.В связи с этим, новый экономический цикл станет своего рода "естественным отбором", заключили в издании.
https://1prime.ru/20241018/putin-852261436.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/82/841338285_108:0:1811:1277_1920x0_80_0_0_ce423ee580e347f8842184eec25cf8a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, доллар
"Инфляция и хаос". США предрекли новый "суперцикл"
BI: экономика США вступает в эру большей инфляции и хаоса
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ.
Период роста экономики США подошел к концу, и наступил новый "суперцикл", который характеризуется высокой инфляцией и геополитической нестабильностью, изменяющими потоки денег по всему миру, передает
издание Business Insider.
"В течение последних 15 лет экономика характеризовалась слабым спросом и низкими процентными ставками. Теперь <…> это подходит к концу. Мир изменился, и мы вступаем в эпоху более высоких темпов роста инфляции и геополитической нестабильности, которая перенаправит денежный поток по всему миру", — отметила в своем материале для издания эксперт Линетт Лопес.
Согласно статье, это представляет вызов для инвестиционных менеджеров, которым приходится адаптироваться к новым экономическим условиям.
Согласно докладу Бюджетного управления Конгресса США, государственный долг страны за ближайшие 30 лет вырастет до 166% ВВП, а возможно даже до 250% ВВП. Под президентством Джо Байдена государственный долг США вырос с 28 триллионов долларов до более чем 34,5 триллиона долларов в текущем году.
В связи с этим, новый экономический цикл станет своего рода "естественным отбором", заключили в издании.
Путин объяснил, почему снижается доля доллара в мировых резервах