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Узбекистан нарастил экспорт овощей и фруктов в Россию - 21.10.2024, ПРАЙМ
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Узбекистан нарастил экспорт овощей и фруктов в Россию
Узбекистан нарастил экспорт овощей и фруктов в Россию - 21.10.2024, ПРАЙМ
Узбекистан нарастил экспорт овощей и фруктов в Россию
Узбекистан за первые три квартала текущего года увеличил экспорт плодоовощной продукции в Россию в 1,34 раза в годовом выражении, до 467,3 миллиона долларов, и... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T09:49+0300
2024-10-21T09:49+0300
экономика
россия
узбекистан
овощи
фрукты
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ТАШКЕНТ, 21 окт – ПРАЙМ. Узбекистан за первые три квартала текущего года увеличил экспорт плодоовощной продукции в Россию в 1,34 раза в годовом выражении, до 467,3 миллиона долларов, и российский рынок лидирует как импортёр, занимая 44,7% всего экспорта из этой страны, следует из данных статистического агентства республики. По данным ведомства, всего экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана за этот период вырос на 25,8%, до 1,045 миллиарда долларов. В физическом весе показатель увеличился на 11,8%, до 1,495 миллиона тонн. В частности, поставки в Россию выросли до 467,3 миллиона долларов (плюс 34,3%), или до 618,9 тысячи тонн (плюс 22,8%). Российский рынок в стоимостном выражении занимает 44,7% всего такого экспорта. В тройке лидеров также Казахстан и Пакистан (по 14,1%), уточняет статведомство. В мае пресс-служба таможенного комитета Узбекистана объявляла, что специальные коридоры для ускоренного экспорта овощей и фруктов откроются на крупных таможенных постах в республике. Коридоры предназначены для транспорта, перевозящего в первую очередь капусту, лук и черешню. В Узбекистане с 1 мая также введен мониторинг стоимости экспортных контрактов на плодоовощную продукцию. Такая мера принята в целях предотвращения искусственного занижения экспортных цен на овощи и фрукты, контроля за поступлением валютной выручки и снижения доли теневой экономике в стране.
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россия, узбекистан, овощи, фрукты
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, овощи, фрукты
09:49 21.10.2024
 
Узбекистан нарастил экспорт овощей и фруктов в Россию

Экспорт овощей и фруктов из Узбекистана в РФ вырос в январе-сентябре на треть

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОвощи и фрукты
Овощи и фрукты - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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ТАШКЕНТ, 21 окт – ПРАЙМ. Узбекистан за первые три квартала текущего года увеличил экспорт плодоовощной продукции в Россию в 1,34 раза в годовом выражении, до 467,3 миллиона долларов, и российский рынок лидирует как импортёр, занимая 44,7% всего экспорта из этой страны, следует из данных статистического агентства республики.
По данным ведомства, всего экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана за этот период вырос на 25,8%, до 1,045 миллиарда долларов. В физическом весе показатель увеличился на 11,8%, до 1,495 миллиона тонн.
В частности, поставки в Россию выросли до 467,3 миллиона долларов (плюс 34,3%), или до 618,9 тысячи тонн (плюс 22,8%).
Российский рынок в стоимостном выражении занимает 44,7% всего такого экспорта. В тройке лидеров также Казахстан и Пакистан (по 14,1%), уточняет статведомство.
В мае пресс-служба таможенного комитета Узбекистана объявляла, что специальные коридоры для ускоренного экспорта овощей и фруктов откроются на крупных таможенных постах в республике. Коридоры предназначены для транспорта, перевозящего в первую очередь капусту, лук и черешню.
В Узбекистане с 1 мая также введен мониторинг стоимости экспортных контрактов на плодоовощную продукцию. Такая мера принята в целях предотвращения искусственного занижения экспортных цен на овощи и фрукты, контроля за поступлением валютной выручки и снижения доли теневой экономике в стране.
 
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