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Узбекистан нарастил экспорт овощей и фруктов в Россию

Узбекистан нарастил экспорт овощей и фруктов в Россию - 21.10.2024, ПРАЙМ

Узбекистан нарастил экспорт овощей и фруктов в Россию

Узбекистан за первые три квартала текущего года увеличил экспорт плодоовощной продукции в Россию в 1,34 раза в годовом выражении, до 467,3 миллиона долларов, и... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T09:49+0300

2024-10-21T09:49+0300

2024-10-21T09:49+0300

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россия

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овощи

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ТАШКЕНТ, 21 окт – ПРАЙМ. Узбекистан за первые три квартала текущего года увеличил экспорт плодоовощной продукции в Россию в 1,34 раза в годовом выражении, до 467,3 миллиона долларов, и российский рынок лидирует как импортёр, занимая 44,7% всего экспорта из этой страны, следует из данных статистического агентства республики. По данным ведомства, всего экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана за этот период вырос на 25,8%, до 1,045 миллиарда долларов. В физическом весе показатель увеличился на 11,8%, до 1,495 миллиона тонн. В частности, поставки в Россию выросли до 467,3 миллиона долларов (плюс 34,3%), или до 618,9 тысячи тонн (плюс 22,8%). Российский рынок в стоимостном выражении занимает 44,7% всего такого экспорта. В тройке лидеров также Казахстан и Пакистан (по 14,1%), уточняет статведомство. В мае пресс-служба таможенного комитета Узбекистана объявляла, что специальные коридоры для ускоренного экспорта овощей и фруктов откроются на крупных таможенных постах в республике. Коридоры предназначены для транспорта, перевозящего в первую очередь капусту, лук и черешню. В Узбекистане с 1 мая также введен мониторинг стоимости экспортных контрактов на плодоовощную продукцию. Такая мера принята в целях предотвращения искусственного занижения экспортных цен на овощи и фрукты, контроля за поступлением валютной выручки и снижения доли теневой экономике в стране.

узбекистан

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россия, узбекистан, овощи, фрукты