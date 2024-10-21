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Украина резко сократила импорт электроэнергии в сентябре
Украина резко сократила импорт электроэнергии в сентябре - 21.10.2024, ПРАЙМ
Украина резко сократила импорт электроэнергии в сентябре
Украина на фоне растущих проблем с энергетической инфраструктурой в сентябре в 1,6 раза сократила импорт электричества, следует из анализа РИА Новости данных... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T05:16+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Украина на фоне растущих проблем с энергетической инфраструктурой в сентябре в 1,6 раза сократила импорт электричества, следует из анализа РИА Новости данных украинской таможни. Так, в сентябре страна закупила за рубежом электроэнергии на 83,1 миллиона долларов против рекордных 136,3 миллиона долларов месяцем ранее. Тем не менее это все еще третий результат в истории после показателей за июль и август. "Падение импорта электроэнергии может быть обусловлено как ростом ее потребления в странах Европы, согласившихся ранее ее поставлять на Украину, так и проблемами с инфраструктурой непосредственно в самой Украине", - прокомментировал агентству промышленный эксперт Леонид Хазанов. Всего за девять месяцев Украина нарастила импорт электроэнергии в 4,2 раза - до 528 миллионов долларов. В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Всемирная организация здравоохранения в понедельник заявила, что отключения электроэнергии на Украине могут продлиться 20 часов в сутки предстоящей зимой. Владимир Зеленский в конце сентября заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены. В середине октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено.
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украина, электроэнергия
Энергетика, УКРАИНА, электроэнергия
Украина резко сократила импорт электроэнергии в сентябре
Украина в сентябре в 1,6 раза сократила импорт электричества
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Украина на фоне растущих проблем с энергетической инфраструктурой в сентябре в 1,6 раза сократила импорт электричества, следует из анализа РИА Новости данных украинской таможни.
Так, в сентябре страна закупила за рубежом электроэнергии на 83,1 миллиона долларов против рекордных 136,3 миллиона долларов месяцем ранее. Тем не менее это все еще третий результат в истории после показателей за июль и август.
"Падение импорта электроэнергии может быть обусловлено как ростом ее потребления в странах Европы, согласившихся ранее ее поставлять на Украину, так и проблемами с инфраструктурой непосредственно в самой Украине", - прокомментировал агентству промышленный эксперт Леонид Хазанов.
На Украине заявили о возобновлении экспорта электроэнергии
Всего за девять месяцев Украина нарастила импорт электроэнергии в 4,2 раза - до 528 миллионов долларов.
В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Всемирная организация здравоохранения в понедельник заявила, что отключения электроэнергии на Украине могут продлиться 20 часов в сутки предстоящей зимой.
Владимир Зеленский в конце сентября заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены. В середине октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено.