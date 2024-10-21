https://1prime.ru/20241021/estoniya-852302807.html

В Эстонии предложили "острый" метод борьбы с нелегальной миграцией

В Эстонии предложили "острый" метод борьбы с нелегальной миграцией - 21.10.2024, ПРАЙМ

В Эстонии предложили "острый" метод борьбы с нелегальной миграцией

Эстонское руководство изучает возможность устанавливать вдоль водной границы государства буи с лезвиями для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом рассказала... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T15:19+0300

2024-10-21T15:19+0300

2024-10-21T15:19+0300

эстония

незаконная миграция

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Эстонское руководство изучает возможность устанавливать вдоль водной границы государства буи с лезвиями для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом рассказала эстонская телерадиокомпания ERR.В своем сообщении канал ссылается на слова заместителя главы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара.Так, по словам эстонского политика, на текущий момент полиция тестирует два возможных решения для защиты границы, первым из которых является установка цепи из буев."Система построена таким образом, что, если кто-то попытается преодолеть эту водную инфраструктуру, от его лодки или транспортного средства мало что останется. В очень сложных местах есть даже устройства с режущими лезвиями", - сообщил Коммусаара.Кроме того, согласно сообщению, другим вариантом является установка плавучий забор на понтонах. Установка заграждений начнется в 2025 году, на нее будет выделено порядка миллиона евро.

https://1prime.ru/20241020/estoniya-852285766.html

эстония

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эстония, незаконная миграция