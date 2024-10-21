https://1prime.ru/20241021/finlyandiya-852299910.html

Финские власти анонсировали прием заявок на исследование "влияния России"

Финские власти анонсировали прием заявок на исследование "влияния России" - 21.10.2024, ПРАЙМ

Финские власти анонсировали прием заявок на исследование "влияния России"

Финские власти анонсировали начало приема заявок на исследование, получившее название "Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке". | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T13:34+0300

2024-10-21T13:34+0300

2024-10-21T13:34+0300

россия

финляндия

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Финские власти анонсировали начало приема заявок на исследование, получившее название "Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке".Отмечается, что Хельсинки намерены потратить на проведение этого исследования порядка 320 тысяч евро. В канцелярии правительства страны также уточнили, что подать соответствующую заявку могут университеты, исследовательские институты, а также компании и организации.При этом официальный портал правительства не дает информации, что конкретно будет исследоваться, а также с помощью каких инструментов. Российско-финские отношения существенно ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов. Позднее Финляндия стала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Власти страны не раз обвиняли Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в ЕС и назвала подобные обвинения двойными стандартами Запада.

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россия, финляндия