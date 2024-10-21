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Путин и Эрдоган обсудят создание газового "хаба"

Путин и Эрдоган обсудят создание газового "хаба" - 21.10.2024, ПРАЙМ

Путин и Эрдоган обсудят создание газового "хаба"

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита БРИКС в Казани обсудят создание газового "хаба" на турецкой территории, | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T19:45+0300

2024-10-21T19:45+0300

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экономика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

газовый хаб

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита БРИКС в Казани обсудят создание газового "хаба" на турецкой территории, передает пресс-службе администрации российского лидера."Эффективное взаимодействие налажено с турецкими партнерами в газовой сфере. Стабильно функционируют трубопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток" по дну Черного моря. В рамках встречи в Казани главы государств затронут также проект создания международного газового "хаба" на территории Турции", - говорится в сообщении. Встреча Путина и Эрдогана состоится в среду. Как отметили в пресс-службе администрации президента РФ, многоплановое сотрудничество России и Турции динамично развивается по всем основным направлениям, носит партнерский и взаимовыгодный характер. Еще один стратегически значимый проект РФ и Турции в сфере энергетики – строительство первой турецкой АЭС "Аккую". В настоящее время все четыре энергоблока станции строятся одновременно в круглосуточном режиме, пуск первого намечен на 2025 год.

https://1prime.ru/20241013/erdogan-852153221.html

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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, газовый хаб