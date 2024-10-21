https://1prime.ru/20241021/globaltrans-852293617.html

Мосбиржа прекратила торги ГДР Globaltrans

Мосбиржа прекратила торги ГДР Globaltrans - 21.10.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа прекратила торги ГДР Globaltrans

Торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans на Московской бирже прекращены с 21... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T10:23+0300

2024-10-21T10:23+0300

2024-10-21T10:23+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans на Московской бирже прекращены с 21 октября 2024 года, сообщила компания. Ранее соответствующие даты анонсировала Мосбиржа. "Globaltrans Investment PLC сообщает, что с 21 октября 2024 года прекратились торги глобальными депозитарными расписками Компании в "стакане Т+1" на Московской бирже в связи с предстоящим делистингом ГДР с Московской Биржи 12 ноября 2024 года", - говорится в сообщении компании. Начиная с 21 октября владельцы ГДР не смогут совершать сделки купли-продажи расписок на организованных торгах Московской биржи. "Однако у владельцев ГДР остается возможность продать свои ГДР, приняв участие в тендерном предложении до 6 ноября 2024 года включительно", - добавляется в сообщении. Globaltrans 7 октября текущего года подал заявление о делистинге глобальных депозитарных расписок c Московской биржи. В середине сентября компания сообщила, что совет директоров Globaltrans принял решение о выходе на биржу в Астане и делистинге с Лондонской (LSE), Московской биржи и "СПБ биржи ". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупит их по цене 520 рублей за расписку.

https://1prime.ru/20241016/globaltrans-852202637.html

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россия, мосбиржа, биржевые торги, globaltrans