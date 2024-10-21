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В ГД одобрили использование котировок Urals в расчетах налогов нефтяникам - 21.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241021/gosduma-852298631.html
В ГД одобрили использование котировок Urals в расчетах налогов нефтяникам
В ГД одобрили использование котировок Urals в расчетах налогов нефтяникам - 21.10.2024, ПРАЙМ
В ГД одобрили использование котировок Urals в расчетах налогов нефтяникам
Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законодательную поправку об использовании только нефтяных котировок Urals при расчете налогов нефтяникам. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T12:53+0300
2024-10-21T12:53+0300
экономика
россия
госдума
нефтяники
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законодательную поправку об использовании только нефтяных котировок Urals при расчете налогов нефтяникам. "По предложению нефтяных компаний при расчете нефтяных налогов исключаются котировки Brent и Санкт-Петербургской биржи. Остаются только котировка Urals FOB", - пояснил на заседании замминистра финансов России Алексей Сазанов. "При планировании бюджета учитывалась только эта котировка, поэтому на доходах бюджета это никак не отразится", - добавил он. Депутаты поддержали эту поправку. Сейчас для расчета нефтяных налогов используется большая из двух котировок, определяемых агентством Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель. Кроме того, предполагалось, что с 2024 года в налоговых целях также будет использоваться котировка на основе цены нефти на внебиржевых сделках СПбМТСБ. Но у Минфина возникали вопросы к ее репрезентативности. Позднее планировалось, что котировка будет введена с 2025 года.
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россия, госдума, нефтяники
Экономика, РОССИЯ, Госдума, нефтяники
12:53 21.10.2024
 
В ГД одобрили использование котировок Urals в расчетах налогов нефтяникам

Комитет ГД одобрил использование котировок Urals в расчетах налогов нефтяникам

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законодательную поправку об использовании только нефтяных котировок Urals при расчете налогов нефтяникам.
"По предложению нефтяных компаний при расчете нефтяных налогов исключаются котировки Brent и Санкт-Петербургской биржи. Остаются только котировка Urals FOB", - пояснил на заседании замминистра финансов России Алексей Сазанов.
"При планировании бюджета учитывалась только эта котировка, поэтому на доходах бюджета это никак не отразится", - добавил он.
Депутаты поддержали эту поправку.
Сейчас для расчета нефтяных налогов используется большая из двух котировок, определяемых агентством Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель.
Кроме того, предполагалось, что с 2024 года в налоговых целях также будет использоваться котировка на основе цены нефти на внебиржевых сделках СПбМТСБ. Но у Минфина возникали вопросы к ее репрезентативности. Позднее планировалось, что котировка будет введена с 2025 года.
 
ЭкономикаРОССИЯГосдуманефтяники
 
 
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