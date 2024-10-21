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В ГД одобрили использование котировок Urals в расчетах налогов нефтяникам

В ГД одобрили использование котировок Urals в расчетах налогов нефтяникам - 21.10.2024, ПРАЙМ

В ГД одобрили использование котировок Urals в расчетах налогов нефтяникам

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законодательную поправку об использовании только нефтяных котировок Urals при расчете налогов нефтяникам. | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T12:53+0300

2024-10-21T12:53+0300

2024-10-21T12:53+0300

экономика

россия

госдума

нефтяники

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законодательную поправку об использовании только нефтяных котировок Urals при расчете налогов нефтяникам. "По предложению нефтяных компаний при расчете нефтяных налогов исключаются котировки Brent и Санкт-Петербургской биржи. Остаются только котировка Urals FOB", - пояснил на заседании замминистра финансов России Алексей Сазанов. "При планировании бюджета учитывалась только эта котировка, поэтому на доходах бюджета это никак не отразится", - добавил он. Депутаты поддержали эту поправку. Сейчас для расчета нефтяных налогов используется большая из двух котировок, определяемых агентством Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель. Кроме того, предполагалось, что с 2024 года в налоговых целях также будет использоваться котировка на основе цены нефти на внебиржевых сделках СПбМТСБ. Но у Минфина возникали вопросы к ее репрезентативности. Позднее планировалось, что котировка будет введена с 2025 года.

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россия, госдума, нефтяники