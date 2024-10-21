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Иванишвили: Запад предлагал Грузии начать войну с Россией
Иванишвили: Запад предлагал Грузии начать войну с Россией - 21.10.2024, ПРАЙМ
Иванишвили: Запад предлагал Грузии начать войну с Россией
Высокопоставленный западный чиновник предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Российской Федерацией. Такое заявление в... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T22:52+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Высокопоставленный западный чиновник предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Российской Федерацией. Такое заявление в беседе с телекомпанией "Имеди" сделал почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.Он пересказал разговор экс-премьера с западным чиновником, который предложил начать военные действия против Российской Федерации: "Ираклий спросил: "Но как вы представляете, сколько дней мы можем воевать, сколько дней мы можем выдержать?". Ему сказали: "Наверное, три-четыре дня". Он сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?". Ему ответили: "Вас ведь три-четыре миллиона. За тре-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем, будете воевать оттуда". "Это реальность", - подчеркнул Иванишвили, после чего добавил, что с Запада доходят заявления, что война Североатлантического альянса с Российской Федерацией не должна быть допущена ни при каких обстоятельствах."Поэтому нас оставили и оставили Украину, нас заставляли воевать и хотят еще раз заставить", - подытожил почетный председатель "Грузинской мечты".
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Политика, ГРУЗИЯ, ЗАПАД, РОССИЯ
Иванишвили: Запад предлагал Грузии начать войну с Россией
Иванишвили: Запад предлагал Грузии начать с РФ войну - она продлилась бы три дня
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Высокопоставленный западный чиновник предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Российской Федерацией. Такое заявление в беседе с телекомпанией "Имеди" сделал почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.
Он пересказал разговор экс-премьера с западным чиновником, который предложил начать военные действия против Российской Федерации: "Ираклий спросил: "Но как вы представляете, сколько дней мы можем воевать, сколько дней мы можем выдержать?". Ему сказали: "Наверное, три-четыре дня". Он сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?". Ему ответили: "Вас ведь три-четыре миллиона. За тре-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем, будете воевать оттуда".
"Это реальность", - подчеркнул Иванишвили, после чего добавил, что с Запада доходят заявления, что война Североатлантического альянса с Российской Федерацией не должна быть допущена ни при каких обстоятельствах.
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"Поэтому нас оставили и оставили Украину, нас заставляли воевать и хотят еще раз заставить", - подытожил почетный председатель "Грузинской мечты".