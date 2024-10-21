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Управляющий ООО "Гугл" попросил взыскать средства с Google Ireland Limited - 21.10.2024, ПРАЙМ
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Управляющий ООО "Гугл" попросил взыскать средства с Google Ireland Limited
Управляющий ООО "Гугл" попросил взыскать средства с Google Ireland Limited - 21.10.2024, ПРАЙМ
Управляющий ООО "Гугл" попросил взыскать средства с Google Ireland Limited
Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский просит арбитражный суд Москвы признать недействительными сделками платежи российского подразделения Google | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T16:59+0300
2024-10-21T16:59+0300
россия
google
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский просит арбитражный суд Москвы признать недействительными сделками платежи российского подразделения Google в адрес Google Ireland Limited и взыскать с этой ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении, которое Таляровский в понедельник разместил на Федресурсе. В заявлении, направленном в суд, управляющий просит признать незаконными соглашение ООО "Гугл" и Google Ireland Limited "о расторжении измененного и дополненного договора с реселлером от 23.12.2009", соглашение "о перепродаже от 24.04.2018", заключенное между ООО "Гугл" и Google Ireland Limited, платежи ООО "Гугл" в пользу Google Ireland Limited во исполнение "недействительного соглашения… о перепродаже", совершенных с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года в размере около 336,5 миллиарда рублей. Таляровский просит применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу ООО "Гугл" денежных средств в размере около 93,4 миллиарда рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 36,8 миллиарда рублей по состоянию на 18 октября 2024 года, с последующим их начислением до даты исполнения обязательства. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. Таляровский в апреле этого года сообщил в суде, что на тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования 1145 кредиторов на сумму более 23,2 миллиарда рублей. Размер субсидиарной ответственности контролирующих лиц равен сумме неисполненных обязательств должника перед кредиторами.
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россия, google
РОССИЯ, Google
16:59 21.10.2024
 
Управляющий ООО "Гугл" попросил взыскать средства с Google Ireland Limited

Управляющий ООО "Гугл" просит взыскать 130,2 млрд руб с Google Ireland Limited

© flickr.com / Robert Scoble Логотип Google
Логотип Google - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© flickr.com / Robert Scoble
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский просит арбитражный суд Москвы признать недействительными сделками платежи российского подразделения Google в адрес Google Ireland Limited и взыскать с этой ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении, которое Таляровский в понедельник разместил на Федресурсе.
В заявлении, направленном в суд, управляющий просит признать незаконными соглашение ООО "Гугл" и Google Ireland Limited "о расторжении измененного и дополненного договора с реселлером от 23.12.2009", соглашение "о перепродаже от 24.04.2018", заключенное между ООО "Гугл" и Google Ireland Limited, платежи ООО "Гугл" в пользу Google Ireland Limited во исполнение "недействительного соглашения… о перепродаже", совершенных с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года в размере около 336,5 миллиарда рублей.
Таляровский просит применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу ООО "Гугл" денежных средств в размере около 93,4 миллиарда рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 36,8 миллиарда рублей по состоянию на 18 октября 2024 года, с последующим их начислением до даты исполнения обязательства.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Таляровский в апреле этого года сообщил в суде, что на тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования 1145 кредиторов на сумму более 23,2 миллиарда рублей. Размер субсидиарной ответственности контролирующих лиц равен сумме неисполненных обязательств должника перед кредиторами.
 
РОССИЯGoogle
 
 
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