https://1prime.ru/20241021/gugl-852305531.html

Управляющий ООО "Гугл" попросил взыскать средства с Google Ireland Limited

Управляющий ООО "Гугл" попросил взыскать средства с Google Ireland Limited - 21.10.2024, ПРАЙМ

Управляющий ООО "Гугл" попросил взыскать средства с Google Ireland Limited

Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский просит арбитражный суд Москвы признать недействительными сделками платежи российского подразделения Google | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T16:59+0300

2024-10-21T16:59+0300

2024-10-21T16:59+0300

россия

google

https://cdnn.1prime.ru/img/82561/97/825619798_0:109:2501:1515_1920x0_80_0_0_3328e80a77a12543f4311ececf3c03dc.jpg

МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский просит арбитражный суд Москвы признать недействительными сделками платежи российского подразделения Google в адрес Google Ireland Limited и взыскать с этой ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении, которое Таляровский в понедельник разместил на Федресурсе. В заявлении, направленном в суд, управляющий просит признать незаконными соглашение ООО "Гугл" и Google Ireland Limited "о расторжении измененного и дополненного договора с реселлером от 23.12.2009", соглашение "о перепродаже от 24.04.2018", заключенное между ООО "Гугл" и Google Ireland Limited, платежи ООО "Гугл" в пользу Google Ireland Limited во исполнение "недействительного соглашения… о перепродаже", совершенных с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года в размере около 336,5 миллиарда рублей. Таляровский просит применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу ООО "Гугл" денежных средств в размере около 93,4 миллиарда рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 36,8 миллиарда рублей по состоянию на 18 октября 2024 года, с последующим их начислением до даты исполнения обязательства. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. Таляровский в апреле этого года сообщил в суде, что на тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования 1145 кредиторов на сумму более 23,2 миллиарда рублей. Размер субсидиарной ответственности контролирующих лиц равен сумме неисполненных обязательств должника перед кредиторами.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, google