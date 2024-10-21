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Усидеть на всех стульях: Индия укрепляет сотрудничество не только с Россией

Усидеть на всех стульях: Индия укрепляет сотрудничество не только с Россией - 21.10.2024, ПРАЙМ

Усидеть на всех стульях: Индия укрепляет сотрудничество не только с Россией

За последние годы сотрудничество России и Индии охватывает все новые сферы в рамках нового этапа стратегического партнерства двух стран. | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T08:00+0300

2024-10-21T08:00+0300

2024-10-21T08:00+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. За последние годы сотрудничество России и Индии охватывает все новые сферы в рамках нового этапа стратегического партнерства двух стран.Так, сотрудничество в сфере науки и технологий двух стран было установлено еще в 1970-е годы, а в 1994 году было заключено новое двустороннее соглашение о науке и технологиях.С тех пор было создано несколько механизмов и программ двустороннего уровня, способствующих укреплению технологического сотрудничества.Так, индийско-российская рабочая группа по сотрудничеству в области науки и технологий охватывает несколько научно-исследовательских проектов в таких важных областях, как биотехнологии и промышленные высокие технологии.Кроме того, действует специальная программа по сотрудничеству научных сообществ двух стран, способствовавшая реализации свыше 500 совместных проектов, а также Программа сотрудничества в области фундаментальной науки и совместный центр науки и технологий для двусторонней передачи технологий и коммерциализации.Следует отметить, что с началом СВО научно-технологическое сотрудничество не остановилось. Однако Индия вынуждена взвешенно подходить ко многим аспектам взаимодействия с Россией. Это касается и военно-технического сотрудничества.Важнейшим направлением технологической кооперации стала активизация Индии как поставщика тех технологий, которые запрещены западными странами для экспорта в Россию (так называемые "чувствительные" технологии).По оценкам, около 20 процентов технологий, поступающих в российский оборонно-промышленный комплекс, обеспечивается Индией.Кроме того, резко возрос импорт из Индии технологического оборудования двойного назначения (как гражданского, так и военного) – станков, микросхем, микрочипов.Индия закупает такие товары и технологии двойного назначения у дочерних компаний корпораций развитых стран, либо через фирмы-посредники.Примечательно, что если с начала СВО странами, через которые поставлялись товары и технологии двойного назначения были ОАЭ и Турция, то после ограничений Запада в отношении этих стран экспорт данной продукции стали "забирать" на себя Китай и Индия.При этом Индия параллельно развивает технологическое сотрудничество как с Россией, так и с США.Технологическое сотрудничество Индии с США, в которое она уже вложила значительные средства, является своеобразным ответом Китаю на его растущую торговую напряженность и технологическую конкуренцию с США.Вероятно, что аналогичного подхода Индия придерживается и при развитии технологической кооперации с Россией.Безусловно, нынешние тренды задают новый этап в развитии технологического сотрудничества России и Индии.Однако Индию и Китай следует воспринимать как стратегических конкурентов. Китай на многих международных площадках и форумах стремится препятствовать развитию эффективного сотрудничества России и Индии, в том числе в сфере технологий.Вероятно, в перспективе сгладить эти противоречия станет возможным путем налаживания совместной технологической кооперации в рамках ШОС и БРИКС.Однако в любом случае Индия будет стремиться в перспективе "усидеть на всех стульях", наращивая стратегическое взаимодействие, включая технологическую сферу, одновременно с Россией, странами Запада и даже с Китаем.Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

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2024

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Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

мнения аналитиков, россия, индия