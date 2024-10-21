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Усидеть на всех стульях: Индия укрепляет сотрудничество не только с Россией - 21.10.2024, ПРАЙМ
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Усидеть на всех стульях: Индия укрепляет сотрудничество не только с Россией
Усидеть на всех стульях: Индия укрепляет сотрудничество не только с Россией - 21.10.2024, ПРАЙМ
Усидеть на всех стульях: Индия укрепляет сотрудничество не только с Россией
За последние годы сотрудничество России и Индии охватывает все новые сферы в рамках нового этапа стратегического партнерства двух стран. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T08:00+0300
2024-10-21T08:00+0300
мнения аналитиков
россия
индия
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. За последние годы сотрудничество России и Индии охватывает все новые сферы в рамках нового этапа стратегического партнерства двух стран.Так, сотрудничество в сфере науки и технологий двух стран было установлено еще в 1970-е годы, а в 1994 году было заключено новое двустороннее соглашение о науке и технологиях.С тех пор было создано несколько механизмов и программ двустороннего уровня, способствующих укреплению технологического сотрудничества.Так, индийско-российская рабочая группа по сотрудничеству в области науки и технологий охватывает несколько научно-исследовательских проектов в таких важных областях, как биотехнологии и промышленные высокие технологии.Кроме того, действует специальная программа по сотрудничеству научных сообществ двух стран, способствовавшая реализации свыше 500 совместных проектов, а также Программа сотрудничества в области фундаментальной науки и совместный центр науки и технологий для двусторонней передачи технологий и коммерциализации.Следует отметить, что с началом СВО научно-технологическое сотрудничество не остановилось. Однако Индия вынуждена взвешенно подходить ко многим аспектам взаимодействия с Россией. Это касается и военно-технического сотрудничества.Важнейшим направлением технологической кооперации стала активизация Индии как поставщика тех технологий, которые запрещены западными странами для экспорта в Россию (так называемые "чувствительные" технологии).По оценкам, около 20 процентов технологий, поступающих в российский оборонно-промышленный комплекс, обеспечивается Индией.Кроме того, резко возрос импорт из Индии технологического оборудования двойного назначения (как гражданского, так и военного) – станков, микросхем, микрочипов.Индия закупает такие товары и технологии двойного назначения у дочерних компаний корпораций развитых стран, либо через фирмы-посредники.Примечательно, что если с начала СВО странами, через которые поставлялись товары и технологии двойного назначения были ОАЭ и Турция, то после ограничений Запада в отношении этих стран экспорт данной продукции стали "забирать" на себя Китай и Индия.При этом Индия параллельно развивает технологическое сотрудничество как с Россией, так и с США.Технологическое сотрудничество Индии с США, в которое она уже вложила значительные средства, является своеобразным ответом Китаю на его растущую торговую напряженность и технологическую конкуренцию с США.Вероятно, что аналогичного подхода Индия придерживается и при развитии технологической кооперации с Россией.Безусловно, нынешние тренды задают новый этап в развитии технологического сотрудничества России и Индии.Однако Индию и Китай следует воспринимать как стратегических конкурентов. Китай на многих международных площадках и форумах стремится препятствовать развитию эффективного сотрудничества России и Индии, в том числе в сфере технологий.Вероятно, в перспективе сгладить эти противоречия станет возможным путем налаживания совместной технологической кооперации в рамках ШОС и БРИКС.Однако в любом случае Индия будет стремиться в перспективе "усидеть на всех стульях", наращивая стратегическое взаимодействие, включая технологическую сферу, одновременно с Россией, странами Запада и даже с Китаем.Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления
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Евгений Смирнов
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Евгений Смирнов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, россия, индия
Мнения аналитиков, РОССИЯ, ИНДИЯ
08:00 21.10.2024
 

Усидеть на всех стульях: Индия укрепляет сотрудничество не только с Россией

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Евгений Смирнов
Евгений Смирнов
Завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. За последние годы сотрудничество России и Индии охватывает все новые сферы в рамках нового этапа стратегического партнерства двух стран.
Так, сотрудничество в сфере науки и технологий двух стран было установлено еще в 1970-е годы, а в 1994 году было заключено новое двустороннее соглашение о науке и технологиях.
С тех пор было создано несколько механизмов и программ двустороннего уровня, способствующих укреплению технологического сотрудничества.
Так, индийско-российская рабочая группа по сотрудничеству в области науки и технологий охватывает несколько научно-исследовательских проектов в таких важных областях, как биотехнологии и промышленные высокие технологии.
Кроме того, действует специальная программа по сотрудничеству научных сообществ двух стран, способствовавшая реализации свыше 500 совместных проектов, а также Программа сотрудничества в области фундаментальной науки и совместный центр науки и технологий для двусторонней передачи технологий и коммерциализации.
Следует отметить, что с началом СВО научно-технологическое сотрудничество не остановилось. Однако Индия вынуждена взвешенно подходить ко многим аспектам взаимодействия с Россией. Это касается и военно-технического сотрудничества.
Важнейшим направлением технологической кооперации стала активизация Индии как поставщика тех технологий, которые запрещены западными странами для экспорта в Россию (так называемые "чувствительные" технологии).
По оценкам, около 20 процентов технологий, поступающих в российский оборонно-промышленный комплекс, обеспечивается Индией.
Кроме того, резко возрос импорт из Индии технологического оборудования двойного назначения (как гражданского, так и военного) – станков, микросхем, микрочипов.
Индия закупает такие товары и технологии двойного назначения у дочерних компаний корпораций развитых стран, либо через фирмы-посредники.
Примечательно, что если с начала СВО странами, через которые поставлялись товары и технологии двойного назначения были ОАЭ и Турция, то после ограничений Запада в отношении этих стран экспорт данной продукции стали "забирать" на себя Китай и Индия.
При этом Индия параллельно развивает технологическое сотрудничество как с Россией, так и с США.
Технологическое сотрудничество Индии с США, в которое она уже вложила значительные средства, является своеобразным ответом Китаю на его растущую торговую напряженность и технологическую конкуренцию с США.
Вероятно, что аналогичного подхода Индия придерживается и при развитии технологической кооперации с Россией.
Безусловно, нынешние тренды задают новый этап в развитии технологического сотрудничества России и Индии.
Однако Индию и Китай следует воспринимать как стратегических конкурентов. Китай на многих международных площадках и форумах стремится препятствовать развитию эффективного сотрудничества России и Индии, в том числе в сфере технологий.
Вероятно, в перспективе сгладить эти противоречия станет возможным путем налаживания совместной технологической кооперации в рамках ШОС и БРИКС.
Однако в любом случае Индия будет стремиться в перспективе "усидеть на всех стульях", наращивая стратегическое взаимодействие, включая технологическую сферу, одновременно с Россией, странами Запада и даже с Китаем.
Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

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