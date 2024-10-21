https://1prime.ru/20241021/kalashnikov-852299337.html

"Калашников" впервые поставит дроны-камикадзе "КУБ" за рубеж

"Калашников" впервые поставит дроны-камикадзе "КУБ" за рубеж - 21.10.2024, ПРАЙМ

"Калашников" впервые поставит дроны-камикадзе "КУБ" за рубеж

Концерн "Калашников" в рамках первого экспортного контракта, заключенного между "Рособоронэкспортом" и иностранным заказчиком, поставит управляемые боеприпасы... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T13:14+0300

2024-10-21T13:14+0300

2024-10-21T13:15+0300

вооружения

россия

концерн калашников

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Концерн "Калашников" в рамках первого экспортного контракта, заключенного между "Рособоронэкспортом" и иностранным заказчиком, поставит управляемые боеприпасы "КУБ-Э" за границу, сообщил концерн в своем Telegram-канале. "Концерн "Калашников" поставит управляемые боеприпасы (УБ) "КУБ-Э" в адрес зарубежного заказчика в рамках первого экспортного контракта, подписанного между АО "Рособоронэкспорт" и иностранным заказчиком. Изделие уже имеет весьма значительный и успешный опыт боевого применения, подтвержденный в реальных условиях в зоне СВО", - говорится в сообщении. "КУБ" предназначен для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника. Он может применяться как в дневное, так и в ночное время при ветре с порывами до 10 м/с. Система управления комплекса позволяет осуществить передачу команд управления в реальном масштабе времени. В ноябре 2021 года "КУБ-Э" успешно прошел государственные испытания, а в 2022 году было принято решение о поставках "КУБов" заказчикам. Производственные мощности "Калашникова" позволяют как полностью закрывать потребности российских заказчиков, так и экспортировать дроны без ущерба контрактам, заключенным внутри страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, концерн калашников