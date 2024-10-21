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"Калашников" впервые поставит дроны-камикадзе "КУБ" за рубеж
"Калашников" впервые поставит дроны-камикадзе "КУБ" за рубеж - 21.10.2024, ПРАЙМ
"Калашников" впервые поставит дроны-камикадзе "КУБ" за рубеж
Концерн "Калашников" в рамках первого экспортного контракта, заключенного между "Рособоронэкспортом" и иностранным заказчиком, поставит управляемые боеприпасы... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T13:14+0300
2024-10-21T13:14+0300
2024-10-21T13:15+0300
вооружения
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Концерн "Калашников" в рамках первого экспортного контракта, заключенного между "Рособоронэкспортом" и иностранным заказчиком, поставит управляемые боеприпасы "КУБ-Э" за границу, сообщил концерн в своем Telegram-канале. "Концерн "Калашников" поставит управляемые боеприпасы (УБ) "КУБ-Э" в адрес зарубежного заказчика в рамках первого экспортного контракта, подписанного между АО "Рособоронэкспорт" и иностранным заказчиком. Изделие уже имеет весьма значительный и успешный опыт боевого применения, подтвержденный в реальных условиях в зоне СВО", - говорится в сообщении. "КУБ" предназначен для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника. Он может применяться как в дневное, так и в ночное время при ветре с порывами до 10 м/с. Система управления комплекса позволяет осуществить передачу команд управления в реальном масштабе времени. В ноябре 2021 года "КУБ-Э" успешно прошел государственные испытания, а в 2022 году было принято решение о поставках "КУБов" заказчикам. Производственные мощности "Калашникова" позволяют как полностью закрывать потребности российских заказчиков, так и экспортировать дроны без ущерба контрактам, заключенным внутри страны.
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россия, концерн калашников
Вооружения, РОССИЯ, Концерн Калашников
"Калашников" впервые поставит дроны-камикадзе "КУБ" за рубеж
Концерн "Калашников" впервые поставит дроны-камикадзе "КУБ" за рубеж
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Концерн "Калашников" в рамках первого экспортного контракта, заключенного между "Рособоронэкспортом" и иностранным заказчиком, поставит управляемые боеприпасы "КУБ-Э" за границу, сообщил концерн в своем Telegram-канале.
"Концерн "Калашников" поставит управляемые боеприпасы (УБ) "КУБ-Э" в адрес зарубежного заказчика в рамках первого экспортного контракта, подписанного между АО "Рособоронэкспорт" и иностранным заказчиком. Изделие уже имеет весьма значительный и успешный опыт боевого применения, подтвержденный в реальных условиях в зоне СВО", - говорится в сообщении.
"КУБ" предназначен для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника. Он может применяться как в дневное, так и в ночное время при ветре с порывами до 10 м/с. Система управления комплекса позволяет осуществить передачу команд управления в реальном масштабе времени.
В ноябре 2021 года "КУБ-Э" успешно прошел государственные испытания, а в 2022 году было принято решение о поставках "КУБов" заказчикам. Производственные мощности "Калашникова" позволяют как полностью закрывать потребности российских заказчиков, так и экспортировать дроны без ущерба контрактам, заключенным внутри страны.