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В Совфеде поддержали закон о "дачной амнистии" для хозпостроек - 21.10.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде поддержали закон о "дачной амнистии" для хозпостроек
В Совфеде поддержали закон о "дачной амнистии" для хозпостроек - 21.10.2024, ПРАЙМ
В Совфеде поддержали закон о "дачной амнистии" для хозпостроек
Комитет Совфеда по региональной политике на заседании в понедельник поддержал закон о "дачной амнистии" для хозпостроек, сенаторы рассмотрят документ 23... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T16:19+0300
2024-10-21T16:20+0300
россия
совет федерации
дача
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Комитет Совфеда по региональной политике на заседании в понедельник поддержал закон о "дачной амнистии" для хозпостроек, сенаторы рассмотрят документ 23 октября, вопрос включен в повестку. Законом предлагается распространить "дачную амнистию" на хозяйственные постройки, в том числе бани, теплицы. В документе отмечается, что в настоящее время регистрация бани, теплицы, хозблока, летней кухни и других объектов требует немало времени и денег, а их оформление невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности. При этом уточняется, что у владельца должно быть право собственности на земельный участок. Законом оговаривается, что его положения не применяются к объектам недвижимости, которые в судебном порядке признаны самовольными постройками, подлежащими сносу. По мнению опрошенных РИА Недвижимость экспертов, россиянам после регистрации хозпостроек, включая бани и сараи, по "дачной амнистии" придется платить налог на них в размере 0,1-0,3% - кроме случаев, когда такой объект является единственным на участке.
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россия, совет федерации, дача
РОССИЯ, Совет Федерации, дача
16:19 21.10.2024 (обновлено: 16:20 21.10.2024)
 
В Совфеде поддержали закон о "дачной амнистии" для хозпостроек

Комитет Совфеда поддержал закон о "дачной амнистии" для хозпостроек

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Комитет Совфеда по региональной политике на заседании в понедельник поддержал закон о "дачной амнистии" для хозпостроек, сенаторы рассмотрят документ 23 октября, вопрос включен в повестку.
Законом предлагается распространить "дачную амнистию" на хозяйственные постройки, в том числе бани, теплицы.
В документе отмечается, что в настоящее время регистрация бани, теплицы, хозблока, летней кухни и других объектов требует немало времени и денег, а их оформление невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности.
При этом уточняется, что у владельца должно быть право собственности на земельный участок.
Законом оговаривается, что его положения не применяются к объектам недвижимости, которые в судебном порядке признаны самовольными постройками, подлежащими сносу.
По мнению опрошенных РИА Недвижимость экспертов, россиянам после регистрации хозпостроек, включая бани и сараи, по "дачной амнистии" придется платить налог на них в размере 0,1-0,3% - кроме случаев, когда такой объект является единственным на участке.
 
РОССИЯСовет Федерациидача
 
 
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