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В Совфеде поддержали закон о "дачной амнистии" для хозпостроек

В Совфеде поддержали закон о "дачной амнистии" для хозпостроек - 21.10.2024, ПРАЙМ

В Совфеде поддержали закон о "дачной амнистии" для хозпостроек

Комитет Совфеда по региональной политике на заседании в понедельник поддержал закон о "дачной амнистии" для хозпостроек, сенаторы рассмотрят документ 23... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T16:19+0300

2024-10-21T16:19+0300

2024-10-21T16:20+0300

россия

совет федерации

дача

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Комитет Совфеда по региональной политике на заседании в понедельник поддержал закон о "дачной амнистии" для хозпостроек, сенаторы рассмотрят документ 23 октября, вопрос включен в повестку. Законом предлагается распространить "дачную амнистию" на хозяйственные постройки, в том числе бани, теплицы. В документе отмечается, что в настоящее время регистрация бани, теплицы, хозблока, летней кухни и других объектов требует немало времени и денег, а их оформление невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности. При этом уточняется, что у владельца должно быть право собственности на земельный участок. Законом оговаривается, что его положения не применяются к объектам недвижимости, которые в судебном порядке признаны самовольными постройками, подлежащими сносу. По мнению опрошенных РИА Недвижимость экспертов, россиянам после регистрации хозпостроек, включая бани и сараи, по "дачной амнистии" придется платить налог на них в размере 0,1-0,3% - кроме случаев, когда такой объект является единственным на участке.

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россия, совет федерации, дача