https://1prime.ru/20241021/kilo-852296993.html

"Черная дыра". Модернизированная российская подлодка напугала американцев

"Черная дыра". Модернизированная российская подлодка напугала американцев - 21.10.2024, ПРАЙМ

"Черная дыра". Модернизированная российская подлодка напугала американцев

Российская подлодка "Кило" получила в США прозвище "черная дыра" — эти субмарины известны своей незаметностью и современным вооружением, пишет американское... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T12:05+0300

2024-10-21T12:05+0300

2024-10-21T12:05+0300

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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российская подлодка "Кило" получила в США прозвище "черная дыра" — эти субмарины известны своей незаметностью и современным вооружением, пишет американское издание The National Interest."Кило" разработана в СССР еще в 1970-х годах. За несколько десятилетий подлодки были модернизированы, появился улучшенный вариант "Кило-2", представленный в 2014-2016 годах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Кило" "представляет собой ударную подлодку для противокорабельных и противолодочных операций на мелководье. Она оснащена торпедами, морскими минами и крылатыми ракетами. Подлодки могут наносить удары с большой дистанции."Кило" участвовали в украинском конфликте, несмотря на то, что в бою они играли второстепенные роли. Как отмечается, эти подлодки способны конкурировать с украинскими военно-морскими системами."Кило" работает на дизель-электрической энергии, что ограничивает её выносливость: запас хода составляет 45 дней, радиус действия — 1860 километров."Кило" неоднократно модернизировалась, включая "проект 636" и "проект 636.3". "Проект 636" включал более тихий привод, улучшенную силовую установку и повышенную автоматизацию. В 2010-х годах "Кило" был доработан в "проект 636.3". Последний поступил на вооружение в 2014-2016 годах. Сейчас "Кило" остаются важной боевой единицей на вооружении ВМФ России.Всего за несколько десятилетий были построены более 70 подводных лодок класса "Кило", 64 из которых в эксплуатации.Водоизмещение лодки — около 2350 тонн на поверхности и 3100 тонн под водой. Длина 73,8 метра, ширина 10 метров, осадка шесть метров. Субмарина оснащена двумя дизельными генераторами и одним семилопастным гребным винтом. Максимальная скорость — 17 узлов при всплытии и 20 узлов под водой. Максимальная глубина погружения — почти 300 метров. На вооружении у нее шесть полуметровых носовых аппарата для запуска торпед или морских мин. Аппараты могут использоваться для запуска ракет "Калибр/Клуб", которые использовались для атак против исламских террористов в Сирии в 2015 году и для атак на Украине, отмечается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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подводные лодки, россия, сша