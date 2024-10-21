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"Черная дыра". Модернизированная российская подлодка напугала американцев - 21.10.2024, ПРАЙМ
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"Черная дыра". Модернизированная российская подлодка напугала американцев
"Черная дыра". Модернизированная российская подлодка напугала американцев - 21.10.2024, ПРАЙМ
"Черная дыра". Модернизированная российская подлодка напугала американцев
Российская подлодка "Кило" получила в США прозвище "черная дыра" — эти субмарины известны своей незаметностью и современным вооружением, пишет американское... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T12:05+0300
2024-10-21T12:05+0300
вооружения
подводные лодки
россия
сша
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российская подлодка "Кило" получила в США прозвище "черная дыра" — эти субмарины известны своей незаметностью и современным вооружением, пишет американское издание The National Interest."Кило" разработана в СССР еще в 1970-х годах. За несколько десятилетий подлодки были модернизированы, появился улучшенный вариант "Кило-2", представленный в 2014-2016 годах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Кило" "представляет собой ударную подлодку для противокорабельных и противолодочных операций на мелководье. Она оснащена торпедами, морскими минами и крылатыми ракетами. Подлодки могут наносить удары с большой дистанции."Кило" участвовали в украинском конфликте, несмотря на то, что в бою они играли второстепенные роли. Как отмечается, эти подлодки способны конкурировать с украинскими военно-морскими системами."Кило" работает на дизель-электрической энергии, что ограничивает её выносливость: запас хода составляет 45 дней, радиус действия — 1860 километров."Кило" неоднократно модернизировалась, включая "проект 636" и "проект 636.3". "Проект 636" включал более тихий привод, улучшенную силовую установку и повышенную автоматизацию. В 2010-х годах "Кило" был доработан в "проект 636.3". Последний поступил на вооружение в 2014-2016 годах. Сейчас "Кило" остаются важной боевой единицей на вооружении ВМФ России.Всего за несколько десятилетий были построены более 70 подводных лодок класса "Кило", 64 из которых в эксплуатации.Водоизмещение лодки — около 2350 тонн на поверхности и 3100 тонн под водой. Длина 73,8 метра, ширина 10 метров, осадка шесть метров. Субмарина оснащена двумя дизельными генераторами и одним семилопастным гребным винтом. Максимальная скорость — 17 узлов при всплытии и 20 узлов под водой. Максимальная глубина погружения — почти 300 метров. На вооружении у нее шесть полуметровых носовых аппарата для запуска торпед или морских мин. Аппараты могут использоваться для запуска ракет "Калибр/Клуб", которые использовались для атак против исламских террористов в Сирии в 2015 году и для атак на Украине, отмечается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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подводные лодки, россия, сша
Вооружения, подводные лодки, РОССИЯ, США
12:05 21.10.2024
 
"Черная дыра". Модернизированная российская подлодка напугала американцев

TNI: российскую подлодку "Кило" назвали в США "черной дырой" за незаметность

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПодготовка ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Подготовка ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российская подлодка "Кило" получила в США прозвище "черная дыра" — эти субмарины известны своей незаметностью и современным вооружением, пишет американское издание The National Interest.
"Кило" разработана в СССР еще в 1970-х годах. За несколько десятилетий подлодки были модернизированы, появился улучшенный вариант "Кило-2", представленный в 2014-2016 годах.
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"Кило" "представляет собой ударную подлодку для противокорабельных и противолодочных операций на мелководье. Она оснащена торпедами, морскими минами и крылатыми ракетами. Подлодки могут наносить удары с большой дистанции.
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"Кило" участвовали в украинском конфликте, несмотря на то, что в бою они играли второстепенные роли. Как отмечается, эти подлодки способны конкурировать с украинскими военно-морскими системами.
"Кило" работает на дизель-электрической энергии, что ограничивает её выносливость: запас хода составляет 45 дней, радиус действия — 1860 километров.
"Кило" неоднократно модернизировалась, включая "проект 636" и "проект 636.3". "Проект 636" включал более тихий привод, улучшенную силовую установку и повышенную автоматизацию. В 2010-х годах "Кило" был доработан в "проект 636.3". Последний поступил на вооружение в 2014-2016 годах. Сейчас "Кило" остаются важной боевой единицей на вооружении ВМФ России.
Всего за несколько десятилетий были построены более 70 подводных лодок класса "Кило", 64 из которых в эксплуатации.
Водоизмещение лодки — около 2350 тонн на поверхности и 3100 тонн под водой. Длина 73,8 метра, ширина 10 метров, осадка шесть метров. Субмарина оснащена двумя дизельными генераторами и одним семилопастным гребным винтом. Максимальная скорость — 17 узлов при всплытии и 20 узлов под водой. Максимальная глубина погружения — почти 300 метров. На вооружении у нее шесть полуметровых носовых аппарата для запуска торпед или морских мин. Аппараты могут использоваться для запуска ракет "Калибр/Клуб", которые использовались для атак против исламских террористов в Сирии в 2015 году и для атак на Украине, отмечается в статье.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Вооруженияподводные лодкиРОССИЯСША
 
 
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