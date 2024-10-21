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Китай накачивает экономику деньгами. Но мировому капиталу все мало

Китай накачивает экономику деньгами. Но мировому капиталу все мало - 21.10.2024, ПРАЙМ

Китай накачивает экономику деньгами. Но мировому капиталу все мало

Беспрецедентное стимулирование китайской экономики вряд ли прекратит отток иностранных инвестиций, а лишь отсрочит наступление более серьезных проблем. Для... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T02:02+0300

2024-10-21T02:02+0300

2024-10-21T02:02+0300

экономика

эксклюзив

китай

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Беспрецедентное стимулирование китайской экономики вряд ли прекратит отток иностранных инвестиций, а лишь отсрочит наступление более серьезных проблем. Для разворота нужны более грандиозные решения, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Максим Казанин.Решение китайских властей о выделении 800 миллиардов юаней для национальных компаний в целях стабилизации ситуации в отдельных секторах экономики является беспрецедентным. Подобных мер поддержки со стороны государства не было даже во время мирового экономического кризиса 2008 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Однако эти госвливания вряд ли помогут решить накопившиеся многолетние проблемы в строительной отрасли и в сфере недвижимости", - считает эксперт. Он напомнил, что еще до пандемии коронавируса председатель КНР Си Цзиньпин призвал прекратить систематические стройки административных объектов, на которые выделялись значительные средства.Все это, конечно, несколько затормозит негативные процессы в экономике КНР, но не компенсирует радикальное сокращение объемов внешний инвестиций. Оно, в свою очередь, является следствием геополитических разногласий с США и борьбы за лидерство двух мировых гигантов. Кроме того, традиционные европейские партнеры КНР вынуждены направлять средства на нужды военного конфликта на Украине, так что на инвестиции остается мало.Таким образом, действия китайского правительства по стабилизации ситуации в сфере инвестиций похожи на попытку спасения отдельных секторов экономики, однако нет указаний на то, что предпринимаются меры по нормализации ситуации в целом. Инвесторов не привлекают новыми решениями или льготами, да и о новых масштабных бюджетных расходах на экономику не слышно.Между тем, лишь значимые фискальные стимулы, которые стабилизируют затянувшийся спад в сфере недвижимости и принесут прямую выгоду домохозяйствам помогут восстановить спрос и остановить дефляцию. Инвесторов привлекут структурные преобразования и шаги от государственной к рыночной модели, к которым, судя по всему, власти пока не готовы."Без этого никакие финансовые транши не оздоровят экономику. Они лишь позволят отсрочить наступление более серьезных проблем, поскольку рынок акций и инвестиций в КНР жестко регулируется государством", - заключил Казанин.

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эксклюзив, китай