https://1prime.ru/20241021/kivi-bank-852305109.html
АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка"
АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка" - 21.10.2024, ПРАЙМ
АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), исполняющее функции ликвидатора "Киви банка", продлило до 15 ноября 2024 года срок проведения расчетов с кредиторами... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T16:37+0300
2024-10-21T16:37+0300
2024-10-21T16:38+0300
россия
"киви банк"
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), исполняющее функции ликвидатора "Киви банка", продлило до 15 ноября 2024 года срок проведения расчетов с кредиторами третьей очереди банка, сообщает госкорпорация. "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", исполняющая функции ликвидатора "Киви банка" (АО), продлила до 15 ноября 2024 года срок проведения расчетов с кредиторами третьей очереди банка по новым установленным требованиям. Выплаты кредиторам начались 12 июля 2024 года", - сообщается в Telegram-канале АСВ. Уточняется, что решение о продлении обусловлено поступающими новыми требованиями кредиторов, которые должны быть рассмотрены и удовлетворены в сроки, установленные законом "О несостоятельности (банкротстве)". По данным на 18 октября 2024 года, на выплаты кредиторам направлено 34 миллиарда рублей, что составляет 94% суммы установленных требований.
https://1prime.ru/20241001/kreditory-851894479.html
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россия, "киви банк"
АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка"
АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка" до 15 ноября 2024 года
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), исполняющее функции ликвидатора "Киви банка", продлило до 15 ноября 2024 года срок проведения расчетов с кредиторами третьей очереди банка, сообщает госкорпорация.
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", исполняющая функции ликвидатора "Киви банка" (АО), продлила до 15 ноября 2024 года срок проведения расчетов с кредиторами третьей очереди банка по новым установленным требованиям. Выплаты кредиторам начались 12 июля 2024 года", - сообщается в Telegram-канале АСВ.
Уточняется, что решение о продлении обусловлено поступающими новыми требованиями кредиторов, которые должны быть рассмотрены и удовлетворены в сроки, установленные законом "О несостоятельности (банкротстве)".
По данным на 18 октября 2024 года, на выплаты кредиторам направлено 34 миллиарда рублей, что составляет 94% суммы установленных требований.
АСВ направило средства на удовлетворение требований кредиторов "Киви банка"