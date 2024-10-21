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АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка" - 21.10.2024, ПРАЙМ
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АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка"
АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка" - 21.10.2024, ПРАЙМ
АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), исполняющее функции ликвидатора "Киви банка", продлило до 15 ноября 2024 года срок проведения расчетов с кредиторами... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T16:37+0300
2024-10-21T16:38+0300
россия
"киви банк"
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), исполняющее функции ликвидатора "Киви банка", продлило до 15 ноября 2024 года срок проведения расчетов с кредиторами третьей очереди банка, сообщает госкорпорация. "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", исполняющая функции ликвидатора "Киви банка" (АО), продлила до 15 ноября 2024 года срок проведения расчетов с кредиторами третьей очереди банка по новым установленным требованиям. Выплаты кредиторам начались 12 июля 2024 года", - сообщается в Telegram-канале АСВ. Уточняется, что решение о продлении обусловлено поступающими новыми требованиями кредиторов, которые должны быть рассмотрены и удовлетворены в сроки, установленные законом "О несостоятельности (банкротстве)". По данным на 18 октября 2024 года, на выплаты кредиторам направлено 34 миллиарда рублей, что составляет 94% суммы установленных требований.
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россия, "киви банк"
РОССИЯ, "Киви банк"
16:37 21.10.2024 (обновлено: 16:38 21.10.2024)
 
АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка"

АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка" до 15 ноября 2024 года

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСайт QIWI, открытый на смартфоне
Сайт QIWI, открытый на смартфоне - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), исполняющее функции ликвидатора "Киви банка", продлило до 15 ноября 2024 года срок проведения расчетов с кредиторами третьей очереди банка, сообщает госкорпорация.
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", исполняющая функции ликвидатора "Киви банка" (АО), продлила до 15 ноября 2024 года срок проведения расчетов с кредиторами третьей очереди банка по новым установленным требованиям. Выплаты кредиторам начались 12 июля 2024 года", - сообщается в Telegram-канале АСВ.
Уточняется, что решение о продлении обусловлено поступающими новыми требованиями кредиторов, которые должны быть рассмотрены и удовлетворены в сроки, установленные законом "О несостоятельности (банкротстве)".
По данным на 18 октября 2024 года, на выплаты кредиторам направлено 34 миллиарда рублей, что составляет 94% суммы установленных требований.
Отделение банка QIWI в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
АСВ направило средства на удовлетворение требований кредиторов "Киви банка"
1 октября, 16:17
 
РОССИЯ"Киви банк"
 
 
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