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СМИ допустили окончание "тирании сенсорных экранов" - 21.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ допустили окончание "тирании сенсорных экранов"
СМИ допустили окончание "тирании сенсорных экранов" - 21.10.2024, ПРАЙМ
СМИ допустили окончание "тирании сенсорных экранов"
The Wall Street Journal обратил внимание на новую тенденцию среди производителей гаджетов и бытовой техники: они начали возвращать кнопки в свои устройства. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T10:49+0300
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мир
гаджеты
сенсоры
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. The Wall Street Journal обратил внимание на новую тенденцию среди производителей гаджетов и бытовой техники: они начали возвращать кнопки в свои устройства. Отмечается, что ранее наоборот существовал тренд на отказ от кнопок в пользу сенсорных экранов. В качестве примера издание приводит iPhone 16, в котором производитель добавил кнопку Camera Control для управления камерой. Кроме смартфонов, замене сенсорных кнопок на физические также подверглись автомобили. В связи с этим электрокары Tesla начинаются казаться устаревшими по сравнению с новыми машинами Kia, Mini BMW и Volkswagen, в которых есть физические кнопки.Что касается бытовой техники, издание упоминает ручки на индукционной плите Copper, которые позволяют понимать уровень нагрева конфорки. Кроме того, кнопками для перелистывания страниц оснащены электронные книги Kobo, Nook и Boox.
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мир, гаджеты, сенсоры
МИР, гаджеты, сенсоры
10:49 21.10.2024
 
СМИ допустили окончание "тирании сенсорных экранов"

WSJ: производители техники стали возвращать физические кнопки в свои устройства

© fotolia.com / rangizzz Смартфон
Смартфон - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© fotolia.com / rangizzz
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. The Wall Street Journal обратил внимание на новую тенденцию среди производителей гаджетов и бытовой техники: они начали возвращать кнопки в свои устройства.
Отмечается, что ранее наоборот существовал тренд на отказ от кнопок в пользу сенсорных экранов. В качестве примера издание приводит iPhone 16, в котором производитель добавил кнопку Camera Control для управления камерой.
Кроме смартфонов, замене сенсорных кнопок на физические также подверглись автомобили. В связи с этим электрокары Tesla начинаются казаться устаревшими по сравнению с новыми машинами Kia, Mini BMW и Volkswagen, в которых есть физические кнопки.
Что касается бытовой техники, издание упоминает ручки на индукционной плите Copper, которые позволяют понимать уровень нагрева конфорки. Кроме того, кнопками для перелистывания страниц оснащены электронные книги Kobo, Nook и Boox.
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МИРгаджетысенсоры
 
 
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