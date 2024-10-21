https://1prime.ru/20241021/knopki-852294852.html

СМИ допустили окончание "тирании сенсорных экранов"

СМИ допустили окончание "тирании сенсорных экранов" - 21.10.2024, ПРАЙМ

СМИ допустили окончание "тирании сенсорных экранов"

The Wall Street Journal обратил внимание на новую тенденцию среди производителей гаджетов и бытовой техники: они начали возвращать кнопки в свои устройства. | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T10:49+0300

2024-10-21T10:49+0300

2024-10-21T10:49+0300

мир

гаджеты

сенсоры

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. The Wall Street Journal обратил внимание на новую тенденцию среди производителей гаджетов и бытовой техники: они начали возвращать кнопки в свои устройства. Отмечается, что ранее наоборот существовал тренд на отказ от кнопок в пользу сенсорных экранов. В качестве примера издание приводит iPhone 16, в котором производитель добавил кнопку Camera Control для управления камерой. Кроме смартфонов, замене сенсорных кнопок на физические также подверглись автомобили. В связи с этим электрокары Tesla начинаются казаться устаревшими по сравнению с новыми машинами Kia, Mini BMW и Volkswagen, в которых есть физические кнопки.Что касается бытовой техники, издание упоминает ручки на индукционной плите Copper, которые позволяют понимать уровень нагрева конфорки. Кроме того, кнопками для перелистывания страниц оснащены электронные книги Kobo, Nook и Boox.

https://1prime.ru/20240502/gadzhet-847837849.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, гаджеты, сенсоры