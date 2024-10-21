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ЦБ предложил обязать банки использовать только универсальный QR

ЦБ предложил обязать банки использовать только универсальный QR - 21.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ предложил обязать банки использовать только универсальный QR

Банк России направил в Минфин РФ предложения по изменению законодательства, согласно которым банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T14:16+0300

2024-10-21T14:16+0300

2024-10-21T14:16+0300

банк россии

россия

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Банк России направил в Минфин РФ предложения по изменению законодательства, согласно которым банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщил ЦБ. "Банк России направил в Минфин России предложения по изменению законодательства, касающиеся применения QR-кода при оплате покупок и услуг. Согласно им, банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК)", - говорится в сообщении регулятора. Банк России поясняет, что универсальный QR-код НСПК позволит принимать все виды платежей, включая платежные решения банков (pay-сервисы), СБП, а в перспективе - цифровой рубль. Также он обеспечит поддержку программ лояльности банков и кешбэков. Внедрение этого решения позволит минимизировать издержки банков и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов. Такой шаг, как отмечает ЦБ, также будет способствовать развитию конкуренции в этой области и обеспечит всем банкам, как крупным, так и небольшим, равные условия по подключению к инфраструктуре НСПК и взаимодействию с ней. "Документ предполагает, что все ИТ-системы банков и технические устройства (торговые терминалы и другие), которые связаны с приемом платежей, должны поддерживать оплату с помощью универсального QR-кода НСПК", - сообщил регулятор.

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