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ЦБ рассказал, что навязывают клиентам банки и автосалоны - 21.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ рассказал, что навязывают клиентам банки и автосалоны
ЦБ рассказал, что навязывают клиентам банки и автосалоны - 21.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, что навязывают клиентам банки и автосалоны
Банки и автосалоны навязывают российским покупателям машин дорогостоящие консультации по страхованию, обращает внимание Банк России и рекомендует кредиторам... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T14:59+0300
2024-10-21T14:59+0300
банк россии
банки
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Банки и автосалоны навязывают российским покупателям машин дорогостоящие консультации по страхованию, обращает внимание Банк России и рекомендует кредиторам воздержаться от использования недобросовестных практик. "Банки и автосалоны нередко навязывают клиенту дополнительные платные услуги, причем по завышенной стоимости. При этом договоры составляются таким образом, что отказаться от оформленных услуг и вернуть деньги невозможно. Это нарушает права и интересы потребителей", - говорится в сообщении ЦБ РФ. "Так, например, клиентам предлагают дорогостоящие консультационные услуги по страхованию, притом что за такие консультации обычно платить не нужно, или скидку на автомобиль, но только при условии его покупки в кредит или приобретения дополнительных платных услуг", - приводится пример там же. В частности, ЦБ РФ указывает, что отмечались случаи продажи дополнительных платных услуг (товаров, работ), процесс реализации которых направлен на обход установленного законом права потребителей на отказ от них в течение 30 дней и возврат денежных средств: через заключение договоров, не предполагающих возврата денежных средств, если заемщик отказывается от услуги; через составление договоров таким образом, что услуги или наиболее дорогостоящая их часть считались оказанными с момента их оформления, что исключает возможность вернуть деньги. Банк России приводит пример, когда покупателю автомобиля предоставляется дорогостоящая (320 тысяч рублей) услуга по консультированию по таким вопросам, как виды страхования, страховые программы, порядок урегулирования споров. При этом консультирование потребителей при продаже страховых продуктов относительно их условий является обычной практикой и плата за него не взимается. Одновременно с заключением договора заемщик подписывает акт приема-передачи оказанных услуг. Услуга считается оказанной в момент подписания договора и акта приема-передачи, деньги не возвращаются. ЦБ также указывает, что договора на оказание услуг конструируются таким образом, что потребитель может вернуть лишь малую часть уплаченных денежных средств. Например, потребителю предлагается комплексная услуга за 170 тысяч рублей, которая включает сервисное обслуживание и книгу на флешке. Отказаться можно только от сервисных услуг стоимостью 9 тысяч рублей, а книга на флешке относится к невозвратным товарам в силу законодательства о защите прав потребителей.
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банки
Банк России, Банки
14:59 21.10.2024
 
ЦБ рассказал, что навязывают клиентам банки и автосалоны

ЦБ: банки и автосалоны навязывают клиентам дорогие консультации по страхованию

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Банки и автосалоны навязывают российским покупателям машин дорогостоящие консультации по страхованию, обращает внимание Банк России и рекомендует кредиторам воздержаться от использования недобросовестных практик.
"Банки и автосалоны нередко навязывают клиенту дополнительные платные услуги, причем по завышенной стоимости. При этом договоры составляются таким образом, что отказаться от оформленных услуг и вернуть деньги невозможно. Это нарушает права и интересы потребителей", - говорится в сообщении ЦБ РФ.
"Так, например, клиентам предлагают дорогостоящие консультационные услуги по страхованию, притом что за такие консультации обычно платить не нужно, или скидку на автомобиль, но только при условии его покупки в кредит или приобретения дополнительных платных услуг", - приводится пример там же.
В частности, ЦБ РФ указывает, что отмечались случаи продажи дополнительных платных услуг (товаров, работ), процесс реализации которых направлен на обход установленного законом права потребителей на отказ от них в течение 30 дней и возврат денежных средств: через заключение договоров, не предполагающих возврата денежных средств, если заемщик отказывается от услуги; через составление договоров таким образом, что услуги или наиболее дорогостоящая их часть считались оказанными с момента их оформления, что исключает возможность вернуть деньги.
Банк России приводит пример, когда покупателю автомобиля предоставляется дорогостоящая (320 тысяч рублей) услуга по консультированию по таким вопросам, как виды страхования, страховые программы, порядок урегулирования споров. При этом консультирование потребителей при продаже страховых продуктов относительно их условий является обычной практикой и плата за него не взимается. Одновременно с заключением договора заемщик подписывает акт приема-передачи оказанных услуг. Услуга считается оказанной в момент подписания договора и акта приема-передачи, деньги не возвращаются.
ЦБ также указывает, что договора на оказание услуг конструируются таким образом, что потребитель может вернуть лишь малую часть уплаченных денежных средств. Например, потребителю предлагается комплексная услуга за 170 тысяч рублей, которая включает сервисное обслуживание и книгу на флешке. Отказаться можно только от сервисных услуг стоимостью 9 тысяч рублей, а книга на флешке относится к невозвратным товарам в силу законодательства о защите прав потребителей.
 
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