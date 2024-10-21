https://1prime.ru/20241021/kooperatsiya-852309368.html
Эксперты рассказали о кооперация стран БРИКС в сфере микроэлектроники
Эксперты рассказали о кооперация стран БРИКС в сфере микроэлектроники - 21.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о кооперация стран БРИКС в сфере микроэлектроники
Кооперация стран БРИКС в сфере микроэлектроники откроет доступ к внешним рынкам - так, для России приоритетными странами в плане сотрудничества могут быть Индия | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T22:23+0300
2024-10-21T22:23+0300
2024-10-21T22:23+0300
экономика
брикс
микроэлектроника
кооперация
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Кооперация стран БРИКС в сфере микроэлектроники откроет доступ к внешним рынкам - так, для России приоритетными странами в плане сотрудничества могут быть Индия и ОАЭ, таким мнением с РИА Новости поделились опрошенные эксперты. "Договариваться по части сотрудничества в области микроэлектроники и электроники следует со всеми, с кем это получится сделать. Тем более, что БРИКС в ближайшие годы наверняка пополнят и другие участники. Приоритетно на текущий момент - с Индией и ОАЭ. Собственно, некоторые контакты в этой области налажены, включая также Китай. Такая кооперация несомненно поможет развитию микроэлектроники в России, никакая одна страна не может быть успешной в этой области без активного международного сотрудничества и доступа к внешним рынкам", - отметил независимый эксперт в сфере телекома Алексей Бойко. По его словам, российским предприятиям важно иметь рынки сбыта за пределами страны, чтобы можно было нарастить объем производства. "Это также хорошее средство для поддержания конкурентоспособности продукции", - добавил эксперт. Глава Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский отметил в беседе с агентством, что почти все страны БРИКС могут самостоятельно разрабатывать и производить электронное оборудование - конечную продукцию отрасли, это является областью торговли и конкуренции. Однако обеспечение производства всеми комплектующими - это область для сотрудничества, совместных проектов и инвестиций. "Наиболее сложная задача - это разработка микропроцессорных платформ для вычислительной техники, сетевого оборудования и персональных устройств. Этот рынок почти полностью контролируется американскими вендорами Intel, AMD, Broadcom, Nvidia, Qualcomm. Без создания доверенных альтернатив технологический суверенитет цифровой инфраструктуры невозможен. На это в первую очередь должно быть нацелено сотрудничество стран БРИКС", - добавил он. По словам Покровского, параллельно с этим страны должны работать над созданием сети полупроводниковых фабрик для производства ключевых микросхем. "Наибольший задел в этих направлениях сейчас у Китая, наибольший потенциал развития, на мой взгляд, у Индии. Чтобы успешно сотрудничать в микроэлектронике, России нужно учитывать и использовать достижения других стран БРИКС, дополнять их своими возможностями. Пока мы в основном дублируем, причем с нарастающим отставанием", - считает глава ассоциации.
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брикс, микроэлектроника, кооперация
Экономика, БРИКС, микроэлектроника, кооперация
Эксперты рассказали о кооперация стран БРИКС в сфере микроэлектроники
Эксперты: в кооперации в микроэлектронике страны БРИКС выйдут на внешние рынки
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Кооперация стран БРИКС в сфере микроэлектроники откроет доступ к внешним рынкам - так, для России приоритетными странами в плане сотрудничества могут быть Индия и ОАЭ, таким мнением с РИА Новости поделились опрошенные эксперты.
"Договариваться по части сотрудничества в области микроэлектроники и электроники следует со всеми, с кем это получится сделать. Тем более, что БРИКС в ближайшие годы наверняка пополнят и другие участники. Приоритетно на текущий момент - с Индией и ОАЭ. Собственно, некоторые контакты в этой области налажены, включая также Китай. Такая кооперация несомненно поможет развитию микроэлектроники в России, никакая одна страна не может быть успешной в этой области без активного международного сотрудничества и доступа к внешним рынкам", - отметил независимый эксперт в сфере телекома Алексей Бойко.
По его словам, российским предприятиям важно иметь рынки сбыта за пределами страны, чтобы можно было нарастить объем производства. "Это также хорошее средство для поддержания конкурентоспособности продукции", - добавил эксперт.
Глава Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский отметил в беседе с агентством, что почти все страны БРИКС могут самостоятельно разрабатывать и производить электронное оборудование - конечную продукцию отрасли, это является областью торговли и конкуренции. Однако обеспечение производства всеми комплектующими - это область для сотрудничества, совместных проектов и инвестиций.
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"Наиболее сложная задача - это разработка микропроцессорных платформ для вычислительной техники, сетевого оборудования и персональных устройств. Этот рынок почти полностью контролируется американскими вендорами Intel, AMD, Broadcom, Nvidia, Qualcomm. Без создания доверенных альтернатив технологический суверенитет цифровой инфраструктуры невозможен. На это в первую очередь должно быть нацелено сотрудничество стран БРИКС", - добавил он.
По словам Покровского, параллельно с этим страны должны работать над созданием сети полупроводниковых фабрик для производства ключевых микросхем.
"Наибольший задел в этих направлениях сейчас у Китая, наибольший потенциал развития, на мой взгляд, у Индии. Чтобы успешно сотрудничать в микроэлектронике, России нужно учитывать и использовать достижения других стран БРИКС, дополнять их своими возможностями. Пока мы в основном дублируем, причем с нарастающим отставанием", - считает глава ассоциации.