Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму рассказали, когда могут ввести туристический налог - 21.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241021/krym-852291133.html
В Крыму рассказали, когда могут ввести туристический налог
В Крыму рассказали, когда могут ввести туристический налог - 21.10.2024, ПРАЙМ
В Крыму рассказали, когда могут ввести туристический налог
Инициатива введения туристического налога в Крыму является хорошей, однако рассмотреть ее смогут только после окончания российской спецоперации на Украине. Об... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T08:33+0300
2024-10-21T08:52+0300
россия
крым
туризм
туристический сбор
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/62/842296257_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_2f12038985aa3ed6422e6c32bc1dde7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Инициатива введения туристического налога в Крыму является хорошей, однако рассмотреть ее смогут только после окончания российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов."В перспективе — планируем, это хорошая инициатива. Но сейчас идет СВО, Крым — регион с желтым уровнем опасности. С главой республики Сергеем Аксеновым мы приняли решение заняться этим вопросом после окончания спецоперации", - рассказал агентству РИА Новости депутат. В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам. Ранее туристический налог в таком же размере ввели депутаты Великого Новгорода. Теперь на территории региона два муниципалитета, которые начнут взимать туристический налог с 1 января 2025 года.
https://1prime.ru/20241017/lyubytino-852239741.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/62/842296257_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_bf765ec5d9aa60560e0a343d62ce150e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крым, туризм, туристический сбор
РОССИЯ, КРЫМ, Туризм, туристический сбор
08:33 21.10.2024 (обновлено: 08:52 21.10.2024)
 
В Крыму рассказали, когда могут ввести туристический налог

В Крыму допустили введение туристического налога после окончания СВО

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Инициатива введения туристического налога в Крыму является хорошей, однако рассмотреть ее смогут только после окончания российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов.
"В перспективе — планируем, это хорошая инициатива. Но сейчас идет СВО, Крым — регион с желтым уровнем опасности. С главой республики Сергеем Аксеновым мы приняли решение заняться этим вопросом после окончания спецоперации", - рассказал агентству РИА Новости депутат.
В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам. Ранее туристический налог в таком же размере ввели депутаты Великого Новгорода. Теперь на территории региона два муниципалитета, которые начнут взимать туристический налог с 1 января 2025 года.
Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ. - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
В поселке Любытино Новгородской области введут туристический налог
17 октября, 20:48
 
РОССИЯКРЫМТуризмтуристический сбор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала