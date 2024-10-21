https://1prime.ru/20241021/krym-852291133.html

В Крыму рассказали, когда могут ввести туристический налог

В Крыму рассказали, когда могут ввести туристический налог - 21.10.2024, ПРАЙМ

В Крыму рассказали, когда могут ввести туристический налог

Инициатива введения туристического налога в Крыму является хорошей, однако рассмотреть ее смогут только после окончания российской спецоперации на Украине. Об... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T08:33+0300

2024-10-21T08:33+0300

2024-10-21T08:52+0300

россия

крым

туризм

туристический сбор

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/62/842296257_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_2f12038985aa3ed6422e6c32bc1dde7d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Инициатива введения туристического налога в Крыму является хорошей, однако рассмотреть ее смогут только после окончания российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов."В перспективе — планируем, это хорошая инициатива. Но сейчас идет СВО, Крым — регион с желтым уровнем опасности. С главой республики Сергеем Аксеновым мы приняли решение заняться этим вопросом после окончания спецоперации", - рассказал агентству РИА Новости депутат. В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам. Ранее туристический налог в таком же размере ввели депутаты Великого Новгорода. Теперь на территории региона два муниципалитета, которые начнут взимать туристический налог с 1 января 2025 года.

https://1prime.ru/20241017/lyubytino-852239741.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крым, туризм, туристический сбор