https://1prime.ru/20241021/krym-852291133.html
В Крыму рассказали, когда могут ввести туристический налог
В Крыму рассказали, когда могут ввести туристический налог - 21.10.2024, ПРАЙМ
В Крыму рассказали, когда могут ввести туристический налог
Инициатива введения туристического налога в Крыму является хорошей, однако рассмотреть ее смогут только после окончания российской спецоперации на Украине. Об... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T08:33+0300
2024-10-21T08:33+0300
2024-10-21T08:52+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Инициатива введения туристического налога в Крыму является хорошей, однако рассмотреть ее смогут только после окончания российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов."В перспективе — планируем, это хорошая инициатива. Но сейчас идет СВО, Крым — регион с желтым уровнем опасности. С главой республики Сергеем Аксеновым мы приняли решение заняться этим вопросом после окончания спецоперации", - рассказал агентству РИА Новости депутат. В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам. Ранее туристический налог в таком же размере ввели депутаты Великого Новгорода. Теперь на территории региона два муниципалитета, которые начнут взимать туристический налог с 1 января 2025 года.
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россия, крым, туризм, туристический сбор
РОССИЯ, КРЫМ, Туризм, туристический сбор
В Крыму рассказали, когда могут ввести туристический налог
В Крыму допустили введение туристического налога после окончания СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Инициатива введения туристического налога в Крыму является хорошей, однако рассмотреть ее смогут только после окончания российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов.
"В перспективе — планируем, это хорошая инициатива. Но сейчас идет СВО, Крым — регион с желтым уровнем опасности. С главой республики Сергеем Аксеновым мы приняли решение заняться этим вопросом после окончания спецоперации", - рассказал агентству РИА Новости депутат.
В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам. Ранее туристический налог в таком же размере ввели депутаты Великого Новгорода. Теперь на территории региона два муниципалитета, которые начнут взимать туристический налог с 1 января 2025 года.
В поселке Любытино Новгородской области введут туристический налог