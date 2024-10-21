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ФАТФ планирует внести Ливан в "серый список" из-за финансовых преступлений

ФАТФ планирует внести Ливан в "серый список" из-за финансовых преступлений - 21.10.2024, ПРАЙМ

ФАТФ планирует внести Ливан в "серый список" из-за финансовых преступлений

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) планирует в пятницу внести Ливан в "серый список" стран... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T16:31+0300

2024-10-21T16:31+0300

2024-10-21T16:31+0300

экономика

фатф

ливан

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) планирует в пятницу внести Ливан в "серый список" стран под особым контролем, так как считает, что власти страны недостаточно эффективно борются с финансовыми преступлениями, передает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники. "В связи с отсутствием значимого прогресса в совершенствовании мер по борьбе с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, Ливан будет включен в "серый список" в окончательном решении, которое будет оглашено на пленарном заседании ФАТФ в Париже в пятницу", - пишет агентство. В публикации также отмечается, что ФАТФ в любом случае даст Ливану отсрочку для проведения части необходимых реформ, хотя решение о внесении в "серый список" является окончательным, несмотря на просьбы представителей Ливана о снисхождении. Внесение в "серый список" подразумевает усиленный контроль деятельности государства в вопросах предотвращения финансовых преступлений - в нем на сегодняшний день находится 21 государство. Черный же список организации включает "страны и юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" - в отношении них ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. На данный момент в черном списке ФАТФ находятся три государства.

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фатф, ливан