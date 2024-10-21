Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАТФ планирует внести Ливан в "серый список" из-за финансовых преступлений - 21.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241021/livan-852304651.html
ФАТФ планирует внести Ливан в "серый список" из-за финансовых преступлений
ФАТФ планирует внести Ливан в "серый список" из-за финансовых преступлений - 21.10.2024, ПРАЙМ
ФАТФ планирует внести Ливан в "серый список" из-за финансовых преступлений
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) планирует в пятницу внести Ливан в "серый список" стран... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T16:31+0300
2024-10-21T16:31+0300
экономика
фатф
ливан
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/77/842287754_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_7c2e230f09f74df420ae29908450d4ae.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) планирует в пятницу внести Ливан в "серый список" стран под особым контролем, так как считает, что власти страны недостаточно эффективно борются с финансовыми преступлениями, передает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники. "В связи с отсутствием значимого прогресса в совершенствовании мер по борьбе с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, Ливан будет включен в "серый список" в окончательном решении, которое будет оглашено на пленарном заседании ФАТФ в Париже в пятницу", - пишет агентство. В публикации также отмечается, что ФАТФ в любом случае даст Ливану отсрочку для проведения части необходимых реформ, хотя решение о внесении в "серый список" является окончательным, несмотря на просьбы представителей Ливана о снисхождении. Внесение в "серый список" подразумевает усиленный контроль деятельности государства в вопросах предотвращения финансовых преступлений - в нем на сегодняшний день находится 21 государство. Черный же список организации включает "страны и юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" - в отношении них ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. На данный момент в черном списке ФАТФ находятся три государства.
ливан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/77/842287754_149:0:1976:1370_1920x0_80_0_0_fa667fc174a12bc910c1c9904ee39ef5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фатф, ливан
Экономика, ФАТФ, ЛИВАН
16:31 21.10.2024
 
ФАТФ планирует внести Ливан в "серый список" из-за финансовых преступлений

Reuters: ФАТФ хочет внести Ливан в "серый список" из-за финансовых преступлений

© Фото : Unsplash/Charbel KaramБейрут, Ливан
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© Фото : Unsplash/Charbel Karam
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) планирует в пятницу внести Ливан в "серый список" стран под особым контролем, так как считает, что власти страны недостаточно эффективно борются с финансовыми преступлениями, передает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.
"В связи с отсутствием значимого прогресса в совершенствовании мер по борьбе с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, Ливан будет включен в "серый список" в окончательном решении, которое будет оглашено на пленарном заседании ФАТФ в Париже в пятницу", - пишет агентство.
В публикации также отмечается, что ФАТФ в любом случае даст Ливану отсрочку для проведения части необходимых реформ, хотя решение о внесении в "серый список" является окончательным, несмотря на просьбы представителей Ливана о снисхождении.
Внесение в "серый список" подразумевает усиленный контроль деятельности государства в вопросах предотвращения финансовых преступлений - в нем на сегодняшний день находится 21 государство. Черный же список организации включает "страны и юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" - в отношении них ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. На данный момент в черном списке ФАТФ находятся три государства.
 
ЭкономикаФАТФЛИВАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала