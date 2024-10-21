https://1prime.ru/20241021/los-andzheles-852293901.html

Калифорния в упадке. Во что демократы превратили города

Калифорния в упадке. Во что демократы превратили города - 21.10.2024, ПРАЙМ

Калифорния в упадке. Во что демократы превратили города

Американские города, поддерживающие демократов, находятся в упадке, примером чему может служить Лос-Анджелес, пишет UnHerd. | 21.10.2024, ПРАЙМ

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калифорния

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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Американские города, поддерживающие демократов, находятся в упадке, примером чему может служить Лос-Анджелес, пишет UnHerd.В городе, десятилетия назад процветавшем, растут преступность и миграция населения. Школы и парки разрушаются, жители и предприниматели переезжают. Население Лос-Анджелеса, особенно средний класс сокращается. Уезжают семьи со средним доходом и представители меньшинств.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо созданию рабочих мест Лос-Анджелес отстает от среднего национального показателя. Основные отрасли промышленности потеряли рабочие места. Рост наблюдается только в финансируемых государством секторах.Причины происходящего — в том, что политический курс Лос-Анджелеса смещается влево. Мэр Карен Басс, карьерный левый политик, не решает основные проблемы города, она только повышает налоги и увеличивает государственные расходы. Коррупция в местных органах власти усугубляется. Басс не наводит порядок в лагерях для бездомных и не улучшает жизнь простых людей.Политика тех, кто провозглашает ценностью прогресс, не решает основные проблемы, а усугубляет их, подчеркивает автор. Город ограничен в возможностях и не может улучшить жизнь людей. Лос-Анджелес страдает от экономических и социальных проблем, несмотря на благоприятные условия. При этом в небольших городах Калифорнии, контролируемых умеренными демократами, ситуация лучше.Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис, несмотря на критику, следует системе, ставящей риторику выше улучшения условий жизни, отмечается в публикации. Она предпочитает абстрактные крестовые походы против изменения климата, откладывая повседневное управление.Население Лос-Анджелеса продолжает сокращаться, особенно эта тенденция заметна среди молодого поколения. Жители других "демократических" городов также недовольны условиями жизни.Уже ощущаются политические последствия — отток населения из Лос-Анджелеса усиливает республиканцев в Конгрессе. Калифорния потеряла там одно место, несмотря на миграцию.В Калифорнии будущее не выглядит привлекательным, несмотря на солнечный климат, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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