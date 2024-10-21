Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Калифорния в упадке. Во что демократы превратили города - 21.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241021/los-andzheles-852293901.html
Калифорния в упадке. Во что демократы превратили города
Калифорния в упадке. Во что демократы превратили города - 21.10.2024, ПРАЙМ
Калифорния в упадке. Во что демократы превратили города
Американские города, поддерживающие демократов, находятся в упадке, примером чему может служить Лос-Анджелес, пишет UnHerd. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T10:32+0300
2024-10-21T10:33+0300
сша
калифорния
демократическая партия сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83261/47/832614775_0:90:3299:1945_1920x0_80_0_0_15aeabccd95bb462deaa4c7a85ca4b0e.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Американские города, поддерживающие демократов, находятся в упадке, примером чему может служить Лос-Анджелес, пишет UnHerd.В городе, десятилетия назад процветавшем, растут преступность и миграция населения. Школы и парки разрушаются, жители и предприниматели переезжают. Население Лос-Анджелеса, особенно средний класс сокращается. Уезжают семьи со средним доходом и представители меньшинств.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо созданию рабочих мест Лос-Анджелес отстает от среднего национального показателя. Основные отрасли промышленности потеряли рабочие места. Рост наблюдается только в финансируемых государством секторах.Причины происходящего — в том, что политический курс Лос-Анджелеса смещается влево. Мэр Карен Басс, карьерный левый политик, не решает основные проблемы города, она только повышает налоги и увеличивает государственные расходы. Коррупция в местных органах власти усугубляется. Басс не наводит порядок в лагерях для бездомных и не улучшает жизнь простых людей.Политика тех, кто провозглашает ценностью прогресс, не решает основные проблемы, а усугубляет их, подчеркивает автор. Город ограничен в возможностях и не может улучшить жизнь людей. Лос-Анджелес страдает от экономических и социальных проблем, несмотря на благоприятные условия. При этом в небольших городах Калифорнии, контролируемых умеренными демократами, ситуация лучше.Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис, несмотря на критику, следует системе, ставящей риторику выше улучшения условий жизни, отмечается в публикации. Она предпочитает абстрактные крестовые походы против изменения климата, откладывая повседневное управление.Население Лос-Анджелеса продолжает сокращаться, особенно эта тенденция заметна среди молодого поколения. Жители других "демократических" городов также недовольны условиями жизни.Уже ощущаются политические последствия — отток населения из Лос-Анджелеса усиливает республиканцев в Конгрессе. Калифорния потеряла там одно место, несмотря на миграцию.В Калифорнии будущее не выглядит привлекательным, несмотря на солнечный климат, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241021/ekonomika-852292086.html
сша
калифорния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83261/47/832614775_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_487e86b08543535a1795b9e3dc42ddfb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, калифорния, демократическая партия сша
США, Калифорния, Демократическая партия США
10:32 21.10.2024 (обновлено: 10:33 21.10.2024)
 
Калифорния в упадке. Во что демократы превратили города

UnHerd: Американские города, поддерживающие демократов, находятся в упадке

© РИА Новости . Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкГорода мира. Лос-Анджелес
Города мира. Лос-Анджелес - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Американские города, поддерживающие демократов, находятся в упадке, примером чему может служить Лос-Анджелес, пишет UnHerd.
В городе, десятилетия назад процветавшем, растут преступность и миграция населения. Школы и парки разрушаются, жители и предприниматели переезжают. Население Лос-Анджелеса, особенно средний класс сокращается. Уезжают семьи со средним доходом и представители меньшинств.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По созданию рабочих мест Лос-Анджелес отстает от среднего национального показателя. Основные отрасли промышленности потеряли рабочие места. Рост наблюдается только в финансируемых государством секторах.
Американскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
"Инфляция и хаос". США предрекли новый "суперцикл"
09:17
Причины происходящего — в том, что политический курс Лос-Анджелеса смещается влево. Мэр Карен Басс, карьерный левый политик, не решает основные проблемы города, она только повышает налоги и увеличивает государственные расходы. Коррупция в местных органах власти усугубляется. Басс не наводит порядок в лагерях для бездомных и не улучшает жизнь простых людей.
Политика тех, кто провозглашает ценностью прогресс, не решает основные проблемы, а усугубляет их, подчеркивает автор. Город ограничен в возможностях и не может улучшить жизнь людей. Лос-Анджелес страдает от экономических и социальных проблем, несмотря на благоприятные условия. При этом в небольших городах Калифорнии, контролируемых умеренными демократами, ситуация лучше.
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис, несмотря на критику, следует системе, ставящей риторику выше улучшения условий жизни, отмечается в публикации. Она предпочитает абстрактные крестовые походы против изменения климата, откладывая повседневное управление.
Население Лос-Анджелеса продолжает сокращаться, особенно эта тенденция заметна среди молодого поколения. Жители других "демократических" городов также недовольны условиями жизни.
Уже ощущаются политические последствия — отток населения из Лос-Анджелеса усиливает республиканцев в Конгрессе. Калифорния потеряла там одно место, несмотря на миграцию.
В Калифорнии будущее не выглядит привлекательным, несмотря на солнечный климат, делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
СШАКалифорнияДемократическая партия США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала