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"Всем конец". Медведев рассказал, чем обернется отсутствие баланса в мире - 21.10.2024, ПРАЙМ
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"Всем конец". Медведев рассказал, чем обернется отсутствие баланса в мире
"Всем конец". Медведев рассказал, чем обернется отсутствие баланса в мире - 21.10.2024, ПРАЙМ
"Всем конец". Медведев рассказал, чем обернется отсутствие баланса в мире
Отсутствие баланса на международной арене может привести к тотальной войне и уничтожению человечества, заявил заместитель председателя Совета безопасности... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T12:33+0300
2024-10-21T12:36+0300
политика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Отсутствие баланса на международной арене может привести к тотальной войне и уничтожению человечества, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.По словам Медведева, долгосрочными целями России могут стать развал США или создание противовеса им. Он также подчеркнул, что региональные объединения, такие как ШОС и БРИКС, могут стать главным противовесом доминированию США."Ведь альтернатива такому балансу сил – тотальная война до полного истребления человечества. Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает эту нехитрую истину – всем конец. И это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других", - отметил политик.Медведев оценил перспективы нового баланса с помощью региональных союзов, развития отношений с странами Глобального Юга и сотрудничества с ШОС и БРИКС.
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россия, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев
12:33 21.10.2024 (обновлено: 12:36 21.10.2024)
 
"Всем конец". Медведев рассказал, чем обернется отсутствие баланса в мире

Медведев: миру без баланса на международном уровне грозит тотальная война

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
© POOL
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Отсутствие баланса на международной арене может привести к тотальной войне и уничтожению человечества, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, долгосрочными целями России могут стать развал США или создание противовеса им. Он также подчеркнул, что региональные объединения, такие как ШОС и БРИКС, могут стать главным противовесом доминированию США.
"Ведь альтернатива такому балансу сил – тотальная война до полного истребления человечества. Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает эту нехитрую истину – всем конец. И это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других", - отметил политик.
Медведев оценил перспективы нового баланса с помощью региональных союзов, развития отношений с странами Глобального Юга и сотрудничества с ШОС и БРИКС.
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