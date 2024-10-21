https://1prime.ru/20241021/medvedev-852298062.html

"Всем конец". Медведев рассказал, чем обернется отсутствие баланса в мире

"Всем конец". Медведев рассказал, чем обернется отсутствие баланса в мире - 21.10.2024, ПРАЙМ

"Всем конец". Медведев рассказал, чем обернется отсутствие баланса в мире

Отсутствие баланса на международной арене может привести к тотальной войне и уничтожению человечества, заявил заместитель председателя Совета безопасности... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T12:33+0300

2024-10-21T12:33+0300

2024-10-21T12:36+0300

политика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Отсутствие баланса на международной арене может привести к тотальной войне и уничтожению человечества, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.По словам Медведева, долгосрочными целями России могут стать развал США или создание противовеса им. Он также подчеркнул, что региональные объединения, такие как ШОС и БРИКС, могут стать главным противовесом доминированию США."Ведь альтернатива такому балансу сил – тотальная война до полного истребления человечества. Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает эту нехитрую истину – всем конец. И это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других", - отметил политик.Медведев оценил перспективы нового баланса с помощью региональных союзов, развития отношений с странами Глобального Юга и сотрудничества с ШОС и БРИКС.

https://1prime.ru/20241018/plan-852247872.html

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россия, дмитрий медведев