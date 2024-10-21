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Минпромторг изучит компенсацию скидок производителям продукции в химии

Минпромторг изучит компенсацию скидок производителям продукции в химии - 21.10.2024, ПРАЙМ

Минпромторг изучит компенсацию скидок производителям продукции в химии

Минпромторг РФ разрабатывает возможность компенсации производителям химической продукции скидок, которые они предоставили, при исчерпании таможенно-тарифных мер | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T13:27+0300

2024-10-21T13:27+0300

2024-10-21T13:27+0300

экономика

россия

минпромторг

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Минпромторг РФ разрабатывает возможность компенсации производителям химической продукции скидок, которые они предоставили, при исчерпании таможенно-тарифных мер или, если они не вступили в силу, говорится в сообщении министерства. Там указывается, что глава Минпромторга Антон Алиханов провел заседание Координационного совета по импортозамещению химической продукции при Правкомиссии по импортозамещению, где обсуждалась реализация проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия". Министр сообщил, что основной объем финансирования национального проекта будет осуществляться через общесистемные меры – в том числе через кластерную инвестиционную платформу (КИП), займы фонда развития промышленности (ФРП), НИОКР, обратный инжиниринг. "В качестве одного из новых инструментов прорабатываем компенсацию скидок от производителей критической продукции в условиях, когда доступные таможенно-тарифные меры исчерпаны или не вступили в силу. Тем самым мы хотим поддержать десятки компаний на этапе вывода новой продукции на рынок. В частности, это актуально в отношении действующих веществ для химических средств защиты растений, учитывая, что перекладывать на аграриев часть более высокой начальной себестоимости сложно", - приводит пресс-служба слова Алиханова. В этой связи ведомство ожидает от компаний, которые претендуют на государственную поддержку, проработанные проекты с технико-экономическим обоснованием и проектной документацией, для того чтобы Координационный совет и межведомственные комитеты могли принять решение о поддержке таких проектов.

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