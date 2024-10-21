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Минпромторг изучит компенсацию скидок производителям продукции в химии - 21.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минпромторг изучит компенсацию скидок производителям продукции в химии
Минпромторг изучит компенсацию скидок производителям продукции в химии - 21.10.2024, ПРАЙМ
Минпромторг изучит компенсацию скидок производителям продукции в химии
Минпромторг РФ разрабатывает возможность компенсации производителям химической продукции скидок, которые они предоставили, при исчерпании таможенно-тарифных мер | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T13:27+0300
2024-10-21T13:27+0300
экономика
россия
минпромторг
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Минпромторг РФ разрабатывает возможность компенсации производителям химической продукции скидок, которые они предоставили, при исчерпании таможенно-тарифных мер или, если они не вступили в силу, говорится в сообщении министерства. Там указывается, что глава Минпромторга Антон Алиханов провел заседание Координационного совета по импортозамещению химической продукции при Правкомиссии по импортозамещению, где обсуждалась реализация проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия". Министр сообщил, что основной объем финансирования национального проекта будет осуществляться через общесистемные меры – в том числе через кластерную инвестиционную платформу (КИП), займы фонда развития промышленности (ФРП), НИОКР, обратный инжиниринг. "В качестве одного из новых инструментов прорабатываем компенсацию скидок от производителей критической продукции в условиях, когда доступные таможенно-тарифные меры исчерпаны или не вступили в силу. Тем самым мы хотим поддержать десятки компаний на этапе вывода новой продукции на рынок. В частности, это актуально в отношении действующих веществ для химических средств защиты растений, учитывая, что перекладывать на аграриев часть более высокой начальной себестоимости сложно", - приводит пресс-служба слова Алиханова. В этой связи ведомство ожидает от компаний, которые претендуют на государственную поддержку, проработанные проекты с технико-экономическим обоснованием и проектной документацией, для того чтобы Координационный совет и межведомственные комитеты могли принять решение о поддержке таких проектов.
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россия, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг
13:27 21.10.2024
 
Минпромторг изучит компенсацию скидок производителям продукции в химии

Минпромторг изучит компенсацию скидок производителям критической продукции в химии

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Минпромторг РФ разрабатывает возможность компенсации производителям химической продукции скидок, которые они предоставили, при исчерпании таможенно-тарифных мер или, если они не вступили в силу, говорится в сообщении министерства.
Там указывается, что глава Минпромторга Антон Алиханов провел заседание Координационного совета по импортозамещению химической продукции при Правкомиссии по импортозамещению, где обсуждалась реализация проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия". Министр сообщил, что основной объем финансирования национального проекта будет осуществляться через общесистемные меры – в том числе через кластерную инвестиционную платформу (КИП), займы фонда развития промышленности (ФРП), НИОКР, обратный инжиниринг.
"В качестве одного из новых инструментов прорабатываем компенсацию скидок от производителей критической продукции в условиях, когда доступные таможенно-тарифные меры исчерпаны или не вступили в силу. Тем самым мы хотим поддержать десятки компаний на этапе вывода новой продукции на рынок. В частности, это актуально в отношении действующих веществ для химических средств защиты растений, учитывая, что перекладывать на аграриев часть более высокой начальной себестоимости сложно", - приводит пресс-служба слова Алиханова.
В этой связи ведомство ожидает от компаний, которые претендуют на государственную поддержку, проработанные проекты с технико-экономическим обоснованием и проектной документацией, для того чтобы Координационный совет и межведомственные комитеты могли принять решение о поддержке таких проектов.
 
ЭкономикаРОССИЯМинпромторг
 
 
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