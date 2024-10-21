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ММТП на 21 процент снизил грузооборот

ММТП на 21 процент снизил грузооборот - 21.10.2024, ПРАЙМ

ММТП на 21 процент снизил грузооборот

Грузооборот Мурманского морского торгового порта в январе-сентябре 2024 года снизился на 21% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 10,8... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T16:32+0300

2024-10-21T16:32+0300

2024-10-21T16:32+0300

россия

порт

грузооборот

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Грузооборот Мурманского морского торгового порта в январе-сентябре 2024 года снизился на 21% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 10,8 миллиона тонн, сообщил порт. "По итогам 9 месяцев работы в ММТП обработали 10,8 млн тонн груза. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году этот показатель составил 13,75 млн тонн", - отмечается в сообщении. Мурманский морской торговый порт - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе крупнотоннажных и длинномерных.

https://1prime.ru/20240912/gruzooborot-851531053.html

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россия, порт, грузооборот