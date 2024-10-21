https://1prime.ru/20241021/moldaviya-852290816.html

Число сторонников вступления Молдавии в ЕС превысило противников

Число сторонников вступления Молдавии в ЕС превысило противников - 21.10.2024, ПРАЙМ

Число сторонников вступления Молдавии в ЕС превысило противников

Количество граждан Молдавии, высказавшихся на референдуме о вступлении страны в Евросоюз, за и против в процентном соотношении разделилось точно поровну -... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T06:42+0300

2024-10-21T06:42+0300

2024-10-21T06:42+0300

молдавия

ес

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Количество граждан Молдавии, высказавшихся на референдуме о вступлении страны в Евросоюз, за и против в процентном соотношении разделилось точно поровну - 50,00%, при этом голосов в пользу интеграции на 88 больше, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки 97,66% протоколов. Согласно представленным данным, идею вступления страны в ЕС поддержали 721 760 избирателей, против высказались 721 672. В рамках референдума участникам необходимо было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума о евроинтеграции подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил республики. Оппозиция заявила, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций нынешних властей перед выборами президента и парламента.

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