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Число сторонников вступления Молдавии в ЕС превысило противников - 21.10.2024, ПРАЙМ
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Число сторонников вступления Молдавии в ЕС превысило противников
Число сторонников вступления Молдавии в ЕС превысило противников - 21.10.2024, ПРАЙМ
Число сторонников вступления Молдавии в ЕС превысило противников
Количество граждан Молдавии, высказавшихся на референдуме о вступлении страны в Евросоюз, за и против в процентном соотношении разделилось точно поровну -... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T06:42+0300
2024-10-21T06:42+0300
молдавия
ес
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Количество граждан Молдавии, высказавшихся на референдуме о вступлении страны в Евросоюз, за и против в процентном соотношении разделилось точно поровну - 50,00%, при этом голосов в пользу интеграции на 88 больше, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки 97,66% протоколов. Согласно представленным данным, идею вступления страны в ЕС поддержали 721 760 избирателей, против высказались 721 672. В рамках референдума участникам необходимо было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума о евроинтеграции подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил республики. Оппозиция заявила, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций нынешних властей перед выборами президента и парламента.
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молдавия, ес
МОЛДАВИЯ, ЕС
06:42 21.10.2024
 
Число сторонников вступления Молдавии в ЕС превысило противников

Число сторонников вступления Молдавии в ЕС превысило противников, но в процентах равенство

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Количество граждан Молдавии, высказавшихся на референдуме о вступлении страны в Евросоюз, за и против в процентном соотношении разделилось точно поровну - 50,00%, при этом голосов в пользу интеграции на 88 больше, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки 97,66% протоколов.
Согласно представленным данным, идею вступления страны в ЕС поддержали 721 760 избирателей, против высказались 721 672.
В рамках референдума участникам необходимо было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Идея референдума о евроинтеграции подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил республики. Оппозиция заявила, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций нынешних властей перед выборами президента и парламента.
Майя Санду
Санду лидирует на выборах президента Молдавии
Вчера, 22:29
 
МОЛДАВИЯЕС
 
 
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