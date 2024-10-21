Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мосэнерго" увеличило выработку электроэнергии на 6,5 процента - 21.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241021/mosenergo-852296004.html
"Мосэнерго" увеличило выработку электроэнергии на 6,5 процента
"Мосэнерго" увеличило выработку электроэнергии на 6,5 процента - 21.10.2024, ПРАЙМ
"Мосэнерго" увеличило выработку электроэнергии на 6,5 процента
" Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе-сентябре увеличило выработку электроэнергии на 6,5%, до 47,78 миллиарда КВт.ч, сообщила компания. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T11:19+0300
2024-10-21T11:19+0300
энергетика
россия
мосэнерго
https://cdnn.1prime.ru/img/76880/13/768801394_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_a508cb620c29af01085f034c9c1aa82a.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ." Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе-сентябре увеличило выработку электроэнергии на 6,5%, до 47,78 миллиарда КВт.ч, сообщила компания. "Электростанции компании в январе-сентябре выработали 47,78 миллиарда кВт∙ч электроэнергии - на 6,5% больше показателя за аналогичный период 2023 года (44,84 миллиарда кВт.ч)", - говорится в сообщении. Отмечается также, что отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций "Мосэнерго" составил 55,17 миллиона Гкал, что на 9,2% выше аналогичного показателя прошлого года. В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,5 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,7 тысячи Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе.
https://1prime.ru/20240627/dividendy-849536795.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76880/13/768801394_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_9715598a19a6f67ad780294ec5d4adfc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мосэнерго
Энергетика, РОССИЯ, Мосэнерго
11:19 21.10.2024
 
"Мосэнерго" увеличило выработку электроэнергии на 6,5 процента

"Мосэнерго" за полгода нарастило выработку электроэнергии да 47,8 млрд кВт.ч

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкЗагорская гидроаккумулирующая электростанция
Загорская гидроаккумулирующая электростанция - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ." Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе-сентябре увеличило выработку электроэнергии на 6,5%, до 47,78 миллиарда КВт.ч, сообщила компания.
"Электростанции компании в январе-сентябре выработали 47,78 миллиарда кВт∙ч электроэнергии - на 6,5% больше показателя за аналогичный период 2023 года (44,84 миллиарда кВт.ч)", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций "Мосэнерго" составил 55,17 миллиона Гкал, что на 9,2% выше аналогичного показателя прошлого года.
В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,5 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,7 тысячи Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе.
%Блочный щит управления ТЭЦ - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
Акционеры "Мосэнерго" утвердили дивиденды по итогам 2023 года
27 июня, 11:40
 
ЭнергетикаРОССИЯМосэнерго
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала