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"Мосэнерго" увеличило выработку электроэнергии на 6,5 процента

"Мосэнерго" увеличило выработку электроэнергии на 6,5 процента - 21.10.2024, ПРАЙМ

"Мосэнерго" увеличило выработку электроэнергии на 6,5 процента

" Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе-сентябре увеличило выработку электроэнергии на 6,5%, до 47,78 миллиарда КВт.ч, сообщила компания. | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T11:19+0300

2024-10-21T11:19+0300

2024-10-21T11:19+0300

энергетика

россия

мосэнерго

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ." Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе-сентябре увеличило выработку электроэнергии на 6,5%, до 47,78 миллиарда КВт.ч, сообщила компания. "Электростанции компании в январе-сентябре выработали 47,78 миллиарда кВт∙ч электроэнергии - на 6,5% больше показателя за аналогичный период 2023 года (44,84 миллиарда кВт.ч)", - говорится в сообщении. Отмечается также, что отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций "Мосэнерго" составил 55,17 миллиона Гкал, что на 9,2% выше аналогичного показателя прошлого года. В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,5 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,7 тысячи Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе.

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россия, мосэнерго