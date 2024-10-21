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"Мосэнерго" увеличило выработку электроэнергии на 6,5 процента
"Мосэнерго" увеличило выработку электроэнергии на 6,5 процента - 21.10.2024, ПРАЙМ
"Мосэнерго" увеличило выработку электроэнергии на 6,5 процента
" Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе-сентябре увеличило выработку электроэнергии на 6,5%, до 47,78 миллиарда КВт.ч, сообщила компания. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T11:19+0300
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энергетика
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ." Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе-сентябре увеличило выработку электроэнергии на 6,5%, до 47,78 миллиарда КВт.ч, сообщила компания. "Электростанции компании в январе-сентябре выработали 47,78 миллиарда кВт∙ч электроэнергии - на 6,5% больше показателя за аналогичный период 2023 года (44,84 миллиарда кВт.ч)", - говорится в сообщении. Отмечается также, что отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций "Мосэнерго" составил 55,17 миллиона Гкал, что на 9,2% выше аналогичного показателя прошлого года. В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,5 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,7 тысячи Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе.
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россия, мосэнерго
Энергетика, РОССИЯ, Мосэнерго
"Мосэнерго" увеличило выработку электроэнергии на 6,5 процента
"Мосэнерго" за полгода нарастило выработку электроэнергии да 47,8 млрд кВт.ч
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ." Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе-сентябре увеличило выработку электроэнергии на 6,5%, до 47,78 миллиарда КВт.ч, сообщила компания.
"Электростанции компании в январе-сентябре выработали 47,78 миллиарда кВт∙ч электроэнергии - на 6,5% больше показателя за аналогичный период 2023 года (44,84 миллиарда кВт.ч)", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций "Мосэнерго" составил 55,17 миллиона Гкал, что на 9,2% выше аналогичного показателя прошлого года.
В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,5 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,7 тысячи Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе.
Акционеры "Мосэнерго" утвердили дивиденды по итогам 2023 года