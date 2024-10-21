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МВД предупредило о самых распространенных схемах телефонного мошенничества
МВД предупредило о самых распространенных схемах телефонного мошенничества - 21.10.2024, ПРАЙМ
МВД предупредило о самых распространенных схемах телефонного мошенничества
Телефонные мошенники чаще всего представляются работниками банка и госструктур либо операторами связи, об этом сообщили в Telegram-канале Управления по... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T17:08+0300
2024-10-21T17:08+0300
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мошенничество
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Телефонные мошенники чаще всего представляются работниками банка и госструктур либо операторами связи, об этом сообщили в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Мошенник представляется банковским работником; Мошенник представляется оператором связи; Мошенник представляется сотрудником госструктур", - говорится в сообщении. Уточняется, что аферисты подобных схем пытаются выманить секретный СМС-код для подтверждения действий в интернете, установить вредоносную программу на смартфон или заставить перейти по фишинговой ссылке. После получения доступа в личный кабинет мошенники могут оформить кредит или вывести деньги с карт и счетов, заключили в ведомстве.
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Мошенничество, РОССИЯ, МВД
МВД предупредило о самых распространенных схемах телефонного мошенничества
МВД предупредило о трех самых распространенных схемах телефонного мошенничества
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Телефонные мошенники чаще всего представляются работниками банка и госструктур либо операторами связи, об этом сообщили в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Мошенник представляется банковским работником; Мошенник представляется оператором связи; Мошенник представляется сотрудником госструктур", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аферисты подобных схем пытаются выманить секретный СМС-код для подтверждения действий в интернете, установить вредоносную программу на смартфон или заставить перейти по фишинговой ссылке.
После получения доступа в личный кабинет мошенники могут оформить кредит или вывести деньги с карт и счетов, заключили в ведомстве.