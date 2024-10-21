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МВД предупредило о самых распространенных схемах телефонного мошенничества

МВД предупредило о самых распространенных схемах телефонного мошенничества - 21.10.2024, ПРАЙМ

МВД предупредило о самых распространенных схемах телефонного мошенничества

Телефонные мошенники чаще всего представляются работниками банка и госструктур либо операторами связи, об этом сообщили в Telegram-канале Управления по... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T17:08+0300

2024-10-21T17:08+0300

2024-10-21T17:08+0300

мошенничество

россия

мвд

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Телефонные мошенники чаще всего представляются работниками банка и госструктур либо операторами связи, об этом сообщили в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Мошенник представляется банковским работником; Мошенник представляется оператором связи; Мошенник представляется сотрудником госструктур", - говорится в сообщении. Уточняется, что аферисты подобных схем пытаются выманить секретный СМС-код для подтверждения действий в интернете, установить вредоносную программу на смартфон или заставить перейти по фишинговой ссылке. После получения доступа в личный кабинет мошенники могут оформить кредит или вывести деньги с карт и счетов, заключили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мвд