Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ понизил для Украины размер сборов - 21.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241021/mvf-852308778.html
МВФ понизил для Украины размер сборов
МВФ понизил для Украины размер сборов - 21.10.2024, ПРАЙМ
МВФ понизил для Украины размер сборов
Международный валютный фонд (МВФ) понизил требования к Украине по уплате сборов и надбавок, а также принял для нее исключительные условия предоставления займа,... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T20:47+0300
2024-10-21T20:47+0300
экономика
мвф
сборы
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил требования к Украине по уплате сборов и надбавок, а также принял для нее исключительные условия предоставления займа, заявила в понедельник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Мы приняли исключительные (условия - ред.) предоставления фондом займа в условиях исключительной неопределенности. Украина стала первой страной, но не будет единственной, когда фонд должен брать больше риска для поддержки страны", - сообщила она во время выступления на ежегодной конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Георгиева добавила, что для Киева фонд скорректировал свои сборы и надбавки при предоставлении кредита, снизив их из-за, по ее словам, "большого размера проблемы", с которой сталкивается Украина. Глава МВФ также добавила, что всего фонду удалось привлечь 120 миллиардов долларов "мобилизованных" средств для Украины от других стран, которые участвуют в предоставлении поддержки Киеву. Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украины в рамках действующей кредитной линии МВФ составляет 15,5 миллиарда долларов. В октябре Киев получил согласие от руководства МВФ на получение очередного транша в рамках программы на 1,1 миллиарда долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241017/ekonomika-852234239.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_714999d981e4f09a31a81021ab3a33cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвф, сборы, украина
Экономика, МВФ, сборы, УКРАИНА
20:47 21.10.2024
 
МВФ понизил для Украины размер сборов

Глава МВФ Георгиева: валютный фонд понизил размер сборов и надбавок для Украины

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМВФ
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил требования к Украине по уплате сборов и надбавок, а также принял для нее исключительные условия предоставления займа, заявила в понедельник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"Мы приняли исключительные (условия - ред.) предоставления фондом займа в условиях исключительной неопределенности. Украина стала первой страной, но не будет единственной, когда фонд должен брать больше риска для поддержки страны", - сообщила она во время выступления на ежегодной конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Георгиева добавила, что для Киева фонд скорректировал свои сборы и надбавки при предоставлении кредита, снизив их из-за, по ее словам, "большого размера проблемы", с которой сталкивается Украина.
Глава МВФ также добавила, что всего фонду удалось привлечь 120 миллиардов долларов "мобилизованных" средств для Украины от других стран, которые участвуют в предоставлении поддержки Киеву.
Глава МВФ Кристалина Георгиева - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
В МВФ ожидают вялого роста мировой экономики в среднесрочном периоде
17 октября, 17:02
Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украины в рамках действующей кредитной линии МВФ составляет 15,5 миллиарда долларов. В октябре Киев получил согласие от руководства МВФ на получение очередного транша в рамках программы на 1,1 миллиарда долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ЭкономикаМВФсборыУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала