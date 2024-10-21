https://1prime.ru/20241021/nalichnye-852299207.html
Россиянам рассказали, как обесценятся сбережения в наличности
Россиянам рассказали, как обесценятся сбережения в наличности - 21.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как обесценятся сбережения в наличности
Россиянам не стоит прибегать к такому устаревшему методу сбережений, как хранение наличных. Об этом в беседе с изданием "Российская газета" рассказала экономист | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T13:08+0300
2024-10-21T13:08+0300
2024-10-21T13:08+0300
россия
минфин
сбережения
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_b9bfe01357fbd2602dd99da143186e9d.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россиянам не стоит прибегать к такому устаревшему методу сбережений, как хранение наличных. Об этом в беседе с изданием "Российская газета" рассказала экономист и инвестор Елизавета Константинова.Так, эксперт упомянула, что, по данным российского Минфина, порядка 25 процентов граждан держат часть своих сбережений в наличных, несмотря на довольно высокие на текущий момент ставки по депозитам.Таким образом, по словам Константиновой, на фоне инфляции за пять лет сбережения в наличных обесценятся практически в два раза.Для того, чтобы сохранить свои сбережения, экономист предложила россиянам такой надежный инвестиционный инструмент, как золото. Также она упомянула "цифровое золото", то есть биткоин, привлекательность которого активно растет.К числу плюсов хранения сбережений в биткоинах Константинова отметила его высокую ликвидность и отсутствие необходимости в банковских ячейках и сейфах для его хранения.
https://1prime.ru/20241016/vtb-852200726.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_c7d69d5004c52165434f5895d64e3001.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минфин, сбережения
РОССИЯ, Минфин, сбережения
Россиянам рассказали, как обесценятся сбережения в наличности
Экономист Константинова: сбережения в наличности обесценятся почти вдвое
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ.
Россиянам не стоит прибегать к такому устаревшему методу сбережений, как хранение наличных. Об этом в беседе с изданием "Российская газета" рассказала
экономист и инвестор Елизавета Константинова.
Так, эксперт упомянула, что, по данным российского Минфина, порядка 25 процентов граждан держат часть своих сбережений в наличных, несмотря на довольно высокие на текущий момент ставки по депозитам.
Таким образом, по словам Константиновой, на фоне инфляции за пять лет сбережения в наличных обесценятся практически в два раза.
Для того, чтобы сохранить свои сбережения, экономист предложила россиянам такой надежный инвестиционный инструмент, как золото. Также она упомянула "цифровое золото", то есть биткоин, привлекательность которого активно растет.
К числу плюсов хранения сбережений в биткоинах Константинова отметила его высокую ликвидность и отсутствие необходимости в банковских ячейках и сейфах для его хранения.
Рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году, заявил ВТБ