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Россиянам рассказали, как обесценятся сбережения в наличности - 21.10.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, как обесценятся сбережения в наличности
Россиянам рассказали, как обесценятся сбережения в наличности - 21.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как обесценятся сбережения в наличности
Россиянам не стоит прибегать к такому устаревшему методу сбережений, как хранение наличных. Об этом в беседе с изданием "Российская газета" рассказала экономист | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T13:08+0300
2024-10-21T13:08+0300
россия
минфин
сбережения
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россиянам не стоит прибегать к такому устаревшему методу сбережений, как хранение наличных. Об этом в беседе с изданием "Российская газета" рассказала экономист и инвестор Елизавета Константинова.Так, эксперт упомянула, что, по данным российского Минфина, порядка 25 процентов граждан держат часть своих сбережений в наличных, несмотря на довольно высокие на текущий момент ставки по депозитам.Таким образом, по словам Константиновой, на фоне инфляции за пять лет сбережения в наличных обесценятся практически в два раза.Для того, чтобы сохранить свои сбережения, экономист предложила россиянам такой надежный инвестиционный инструмент, как золото. Также она упомянула "цифровое золото", то есть биткоин, привлекательность которого активно растет.К числу плюсов хранения сбережений в биткоинах Константинова отметила его высокую ликвидность и отсутствие необходимости в банковских ячейках и сейфах для его хранения.
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россия, минфин, сбережения
РОССИЯ, Минфин, сбережения
13:08 21.10.2024
 
Россиянам рассказали, как обесценятся сбережения в наличности

Экономист Константинова: сбережения в наличности обесценятся почти вдвое

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россиянам не стоит прибегать к такому устаревшему методу сбережений, как хранение наличных. Об этом в беседе с изданием "Российская газета" рассказала экономист и инвестор Елизавета Константинова.
Так, эксперт упомянула, что, по данным российского Минфина, порядка 25 процентов граждан держат часть своих сбережений в наличных, несмотря на довольно высокие на текущий момент ставки по депозитам.
Таким образом, по словам Константиновой, на фоне инфляции за пять лет сбережения в наличных обесценятся практически в два раза.
Для того, чтобы сохранить свои сбережения, экономист предложила россиянам такой надежный инвестиционный инструмент, как золото. Также она упомянула "цифровое золото", то есть биткоин, привлекательность которого активно растет.
К числу плюсов хранения сбережений в биткоинах Константинова отметила его высокую ликвидность и отсутствие необходимости в банковских ячейках и сейфах для его хранения.
Логотип ВТБ.
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