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В ГД одобрили отмену для "Газпрома" ежемесячной надбавки к НДПИ на газ
В ГД одобрили отмену для "Газпрома" ежемесячной надбавки к НДПИ на газ - 21.10.2024, ПРАЙМ
В ГД одобрили отмену для "Газпрома" ежемесячной надбавки к НДПИ на газ
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законодательную поправку правительства РФ, которая отменяет на следующий год для компании "Газпром" ежемесячную... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T12:13+0300
2024-10-21T12:13+0300
2024-10-21T12:52+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законодательную поправку правительства РФ, которая отменяет на следующий год для компании "Газпром" ежемесячную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ.Первоначальная редакция документа предусматривала ряд налоговых новаций. В частности, в целях стимулирования новых инвестиционных проектов добычи "бедных" комплексных руд с низким содержанием полезных компонентов на территории Красноярского края уточнялись условия отмены применения "нижнего порога" налоговой ставки НДПИ для участков недр, запасы которых впервые поставлены на госбаланс после 1 января 2024 года.Бюджетный комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению поддержал ряд дополнительных поправок, в том числе касающихся НДПИ на газ. Одна из них освобождает "Газпром" в 2025 году от ежемесячной надбавки в размере 50 миллиардов рублей к НДПИ на газ."Это во исполнение того, что уже учтено в бюджете – с 1 января 2025 года снижается НДПИ при добыче газа "Газпромом" на 50 миллиардов рублей за налоговый период. То есть, на 2025 год это дополнительное слагаемое 50 миллиардов ежемесячное, что платил "Газпром", отменяется", - пояснил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.Ранее такая надбавка была установлена в Налоговом кодексе на 2023-2025 годы.
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россия, госдума, газпром
Экономика, РОССИЯ, Госдума, Газпром
В ГД одобрили отмену для "Газпрома" ежемесячной надбавки к НДПИ на газ
В ГД одобрили отмену для "Газпрома" на 2025 год ежемесячной надбавки к НДПИ на газ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законодательную поправку правительства РФ, которая отменяет на следующий год для компании "Газпром" ежемесячную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ.
Первоначальная редакция документа предусматривала ряд налоговых новаций. В частности, в целях стимулирования новых инвестиционных проектов добычи "бедных" комплексных руд с низким содержанием полезных компонентов на территории Красноярского края уточнялись условия отмены применения "нижнего порога" налоговой ставки НДПИ для участков недр, запасы которых впервые поставлены на госбаланс после 1 января 2024 года.
Бюджетный комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению поддержал ряд дополнительных поправок, в том числе касающихся НДПИ на газ. Одна из них освобождает "Газпром" в 2025 году от ежемесячной надбавки в размере 50 миллиардов рублей к НДПИ на газ.
"Это во исполнение того, что уже учтено в бюджете – с 1 января 2025 года снижается НДПИ при добыче газа "Газпромом" на 50 миллиардов рублей за налоговый период. То есть, на 2025 год это дополнительное слагаемое 50 миллиардов ежемесячное, что платил "Газпром", отменяется", - пояснил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
Ранее такая надбавка была установлена в Налоговом кодексе на 2023-2025 годы.