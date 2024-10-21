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В России могут снизить срок владения жильем для освобождения от НДФЛ

В России могут снизить срок владения жильем для освобождения от НДФЛ - 21.10.2024, ПРАЙМ

В России могут снизить срок владения жильем для освобождения от НДФЛ

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил к внесению в Думу законопроект, предусматривающий снижение с пяти до трех лет срок владения... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T11:43+0300

2024-10-21T11:43+0300

2024-10-21T11:43+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил к внесению в Думу законопроект, предусматривающий снижение с пяти до трех лет срок владения недвижимым имуществом, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от его продажи, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время доходы от продажи объекта недвижимости освобождаются от налогообложения, если он находился в собственности у налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения имуществом - пяти лет. При этом минимальный срок может составлять три года, если право собственности на недвижимое имущество получено физлицом в порядке наследования или по договору дарения от его члена семьи или близкого родственника, в результате приватизации, плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. При этом в собственности у гражданина на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество не должно находиться иного жилого помещения. При применении данного условия не учитывается недвижимое имущество, приобретенное данным лицом или его супругом в течение 90 дней до даты госрегистрации права собственности на проданное имущество. "Предлагается установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества три года, в случае, если право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, такой срок составит один год, а в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 2171 Налогового кодекса Российской Федерации - два года", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Согласно законопроекту также предлагается в некоторых случаях снизить этот минимальный срок владения до двух лет, если недвижимое имущество получено от личного фонда, в результате приватизации, передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. "Вместе с тем, на наш взгляд сдерживающим фактором роста мобильности населения может стать не отвечающее реалиям времени нормативное регулирование оборота недвижимости, в частности, завышенные требования налогового законодательства к минимальному предельному сроку владения недвижимым имуществом. Продать недвижимое имущество, перешедшее в порядке наследования или по договору дарения без ущерба для бюджета можно через 3 года. А ранее купленное только через 5 лет", - отмечается в документе.

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россия, госдума, ндфл