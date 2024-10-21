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В Москве резко сократился спрос на ипотеку

В Москве резко сократился спрос на ипотеку - 21.10.2024, ПРАЙМ

В Москве резко сократился спрос на ипотеку

В Москве на 59,3 процента сократилось количество договоров долевого участия (ДДУ) )с применением ипотеки, о чем сообщили в пресс-службе столичного управления... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T16:28+0300

2024-10-21T16:28+0300

2024-10-21T16:28+0300

россия

рынок недвижимости

ипотека

росреестр

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В Москве на 59,3 процента сократилось количество договоров долевого участия (ДДУ) )с применением ипотеки, о чем сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.Отмечается, что, в сравнении с 2023 годом, количество таких сделок уменьшилось до пяти тысяч. В сентябре текущего года ведомство зафиксировало 4 998 договоров.В то же время, этот показатель на 33,6 процента превышает результат августа 2024 года.Как сообщил руководитель управления Игоря Майданова, подобный показатель по числу сделок стал наименьшим за последние пять лет. Таким образом, по итогам третьего квартала текущего года в Москве было заключено 14,8 тысяч ДДУ в ипотеку.

https://1prime.ru/20241019/ipoteka-852254492.html

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россия, рынок недвижимости, ипотека, росреестр