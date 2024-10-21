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В Москве резко сократился спрос на ипотеку - 21.10.2024, ПРАЙМ
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В Москве резко сократился спрос на ипотеку
В Москве резко сократился спрос на ипотеку - 21.10.2024, ПРАЙМ
В Москве резко сократился спрос на ипотеку
В Москве на 59,3 процента сократилось количество договоров долевого участия (ДДУ) )с применением ипотеки, о чем сообщили в пресс-службе столичного управления... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T16:28+0300
2024-10-21T16:28+0300
россия
рынок недвижимости
ипотека
росреестр
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В Москве на 59,3 процента сократилось количество договоров долевого участия (ДДУ) )с применением ипотеки, о чем сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.Отмечается, что, в сравнении с 2023 годом, количество таких сделок уменьшилось до пяти тысяч. В сентябре текущего года ведомство зафиксировало 4 998 договоров.В то же время, этот показатель на 33,6 процента превышает результат августа 2024 года.Как сообщил руководитель управления Игоря Майданова, подобный показатель по числу сделок стал наименьшим за последние пять лет. Таким образом, по итогам третьего квартала текущего года в Москве было заключено 14,8 тысяч ДДУ в ипотеку.
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россия, рынок недвижимости, ипотека, росреестр
РОССИЯ, рынок недвижимости, ипотека, Росреестр
16:28 21.10.2024
 
В Москве резко сократился спрос на ипотеку

Росреестр: число ипотечных сделок в новостройках Москвы выросло на 33,6 %

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В Москве на 59,3 процента сократилось количество договоров долевого участия (ДДУ) )с применением ипотеки, о чем сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.
Отмечается, что, в сравнении с 2023 годом, количество таких сделок уменьшилось до пяти тысяч. В сентябре текущего года ведомство зафиксировало 4 998 договоров.
В то же время, этот показатель на 33,6 процента превышает результат августа 2024 года.
Как сообщил руководитель управления Игоря Майданова, подобный показатель по числу сделок стал наименьшим за последние пять лет. Таким образом, по итогам третьего квартала текущего года в Москве было заключено 14,8 тысяч ДДУ в ипотеку.
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