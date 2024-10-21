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Президент ОАЭ оценил рост товарооборота с Россией
Президент ОАЭ оценил рост товарооборота с Россией - 21.10.2024, ПРАЙМ
Президент ОАЭ оценил рост товарооборота с Россией
Объединенные Арабские Эмираты выражают готовность прилагать усилия к еще большему наращиванию торговли с Россией. Об этом сообщил президент государства Мухаммед | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T14:07+0300
2024-10-21T14:07+0300
2024-10-21T14:16+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты выражают готовность прилагать усилия к еще большему наращиванию торговли с Россией. Об этом сообщил президент государства Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.20 октября президент ОАЭ прибыл в Москву, где он встретился с российским лидером Владимиром Путиным. В тот же день прошли неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево.Так, президент ОАЭ в ходе переговоров упомянул, что отношения Абу-Даби с Москвой продолжают активно развиваться, в особенности в экономической и энергетической сферах.По словам Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна, еще в 2018 году товарооборот между государствами составлял 2,5 миллиарда долларов, а в прошлом году этот показатель превысил 11 миллиардов. Кроме того, он подчеркнул, что диалог Москвы и Абу-Даби важен для вопросов глобального характера.
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россия, оаэ, торговля
Президент ОАЭ оценил рост товарооборота с Россией
Глава ОАЭ: товарооборот с Россией в 2023 году превысил 11 миллиардов долларов
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты выражают готовность прилагать усилия к еще большему наращиванию торговли с Россией. Об этом сообщил президент государства Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
20 октября президент ОАЭ прибыл в Москву, где он встретился с российским лидером Владимиром Путиным. В тот же день прошли неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево.
Так, президент ОАЭ в ходе переговоров упомянул, что отношения Абу-Даби с Москвой продолжают активно развиваться, в особенности в экономической и энергетической сферах.
По словам Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна, еще в 2018 году товарооборот между государствами составлял 2,5 миллиарда долларов, а в прошлом году этот показатель превысил 11 миллиардов.
Кроме того, он подчеркнул, что диалог Москвы и Абу-Даби важен для вопросов глобального характера.
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