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Эксперт рассказал, какой вклад могут внести ОАЭ в БРИКС
Эксперт рассказал, какой вклад могут внести ОАЭ в БРИКС - 21.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какой вклад могут внести ОАЭ в БРИКС
ОАЭ могут способствовать развитию возобновляемой энергетики в странах БРИКС, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T16:35+0300
2024-10-21T16:35+0300
2024-10-21T16:35+0300
энергетика
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брикс
возобновляемая энергия
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ДУБАЙ, 21 окт - ПРАЙМ. ОАЭ могут способствовать развитию возобновляемой энергетики в странах БРИКС, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим проблемам Салах аль-Гуль. "ОАЭ могут внести свой вклад в проекты по возобновляемым источникам энергии в странах БРИКС, поскольку они являются мировыми экспертами в этой области", - заявил аль-Гуль. Также эксперт отметил, что финансовые возможности ОАЭ могут способствовать поддержке совместных проектов развития в странах БРИКС. При этом ОАЭ, по его мнению, внесут свой вклад в деятельность объединения, открыв для других стран-членов доступ в регион Персидского залива. "ОАЭ являются воротами в страны ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива - ред.), Аравийского полуострова и Ирак для БРИКС", - отметил эксперт. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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оаэ, брикс, возобновляемая энергия
Энергетика, ОАЭ, БРИКС, возобновляемая энергия
Эксперт рассказал, какой вклад могут внести ОАЭ в БРИКС
Эксперт Салах аль-Гуль: ОАЭ помогут развитию возобновляемой энергетики в БРИКС
ДУБАЙ, 21 окт - ПРАЙМ. ОАЭ могут способствовать развитию возобновляемой энергетики в странах БРИКС, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим проблемам Салах аль-Гуль.
"ОАЭ могут внести свой вклад в проекты по возобновляемым источникам энергии в странах БРИКС, поскольку они являются мировыми экспертами в этой области", - заявил аль-Гуль.
Также эксперт отметил, что финансовые возможности ОАЭ могут способствовать поддержке совместных проектов развития в странах БРИКС. При этом ОАЭ, по его мнению, внесут свой вклад в деятельность объединения, открыв для других стран-членов доступ в регион Персидского залива.
"ОАЭ являются воротами в страны ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива - ред.), Аравийского полуострова и Ирак для БРИКС", - отметил эксперт.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.