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Остин объявил о выделении Украине пакета помощи на 400 миллионов долларов - 21.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Остин объявил о выделении Украине пакета помощи на 400 миллионов долларов
Остин объявил о выделении Украине пакета помощи на 400 миллионов долларов - 21.10.2024, ПРАЙМ
Остин объявил о выделении Украине пакета помощи на 400 миллионов долларов
Министр обороны США Ллойд Остин объявил о предоставлении Украине пакета военных поставок на 400 миллионов долларов, передает издание Укринформ. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T15:35+0300
2024-10-21T15:35+0300
экономика
сша
украина
ллойд остин
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министр обороны США Ллойд Остин объявил о предоставлении Украине пакета военных поставок на 400 миллионов долларов, передает издание Укринформ."Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", - цитирует главу оборонного ведомства газета.Визит Остина в Украину был озвучен в заявлении Пентагона, где говорилось, что министр обороны встретится с украинским руководством и подчеркнет военную помощь США. Однако газета Wall Street Journal сообщила, что Остин не объявит о новой военной помощи и не разрешит использование оружия для ударов вглубь России.Россия считает поставки оружия в Украину неприемлемыми и препятствующими урегулированию конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для России, а США и НАТО вовлечены в конфликт, обучая персонал в различных странах. Кремль отметил, что поставки оружия из Запада негативно влияют на переговоры.
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сша, украина, ллойд остин
Экономика, США, УКРАИНА, Ллойд Остин
15:35 21.10.2024
 
Остин объявил о выделении Украине пакета помощи на 400 миллионов долларов

СМИ: Остин в Киеве объявил о выделении пакета военной помощи Украине на $400 млн

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министр обороны США Ллойд Остин объявил о предоставлении Украине пакета военных поставок на 400 миллионов долларов, передает издание Укринформ.
"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", - цитирует главу оборонного ведомства газета.
Визит Остина в Украину был озвучен в заявлении Пентагона, где говорилось, что министр обороны встретится с украинским руководством и подчеркнет военную помощь США. Однако газета Wall Street Journal сообщила, что Остин не объявит о новой военной помощи и не разрешит использование оружия для ударов вглубь России.
Россия считает поставки оружия в Украину неприемлемыми и препятствующими урегулированию конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для России, а США и НАТО вовлечены в конфликт, обучая персонал в различных странах. Кремль отметил, что поставки оружия из Запада негативно влияют на переговоры.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
США не позволяли ВСУ бить вглубь России, заявил Остин
13 июня, 16:53
 
ЭкономикаСШАУКРАИНАЛлойд Остин
 
 
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