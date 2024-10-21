https://1prime.ru/20241021/peskov-852296726.html

В Кремле ответили на слова Трампа о нанесении удара по Москве

В Кремле ответили на слова Трампа о нанесении удара по Москве - 21.10.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на слова Трампа о нанесении удара по Москве

В Соединенных Штатах в рамках предвыборной кампании звучит много острых и эмоциональных заявлений, особенно на финальной стадии, заявил официальный... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T11:58+0300

2024-10-21T11:58+0300

2024-10-21T12:00+0300

политика

россия

дмитрий песков

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах в рамках предвыборной кампании звучит много острых и эмоциональных заявлений, особенно на финальной стадии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Конечно же, сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно в ее финальной стадии. Вот что мы можем сказать по этому поводу", - сказал пресс-секретарь главы государства.Ранее газета The Wall Street сообщила, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что угрожал президенту России Владимиру Путину нанесением удара по центру Москвы в случае конфликта с Укераиной.Песков в свою очередь отметил, что многие мировые лидеры не соблюдают информационную гигиену, но это на их совести.

https://1prime.ru/20241021/trump-852293246.html

сша

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россия, дмитрий песков, сша, дональд трамп