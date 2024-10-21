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В Кремле ответили на слова Трампа о нанесении удара по Москве
В Кремле ответили на слова Трампа о нанесении удара по Москве - 21.10.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на слова Трампа о нанесении удара по Москве
В Соединенных Штатах в рамках предвыборной кампании звучит много острых и эмоциональных заявлений, особенно на финальной стадии, заявил официальный... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T11:58+0300
2024-10-21T11:58+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах в рамках предвыборной кампании звучит много острых и эмоциональных заявлений, особенно на финальной стадии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Конечно же, сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно в ее финальной стадии. Вот что мы можем сказать по этому поводу", - сказал пресс-секретарь главы государства.Ранее газета The Wall Street сообщила, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что угрожал президенту России Владимиру Путину нанесением удара по центру Москвы в случае конфликта с Укераиной.Песков в свою очередь отметил, что многие мировые лидеры не соблюдают информационную гигиену, но это на их совести.
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Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп
В Кремле ответили на слова Трампа о нанесении удара по Москве
Песков назвал слова Трампа о нанесении удара по Москве эмоциональным заявлением
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах в рамках предвыборной кампании звучит много острых и эмоциональных заявлений, особенно на финальной стадии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Конечно же, сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно в ее финальной стадии. Вот что мы можем сказать по этому поводу", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее газета The Wall Street сообщила, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что угрожал президенту России Владимиру Путину нанесением удара по центру Москвы в случае конфликта с Укераиной.
Песков в свою очередь отметил, что многие мировые лидеры не соблюдают информационную гигиену, но это на их совести.
Трамп заявил, что угрожал Путину ударить по Москве