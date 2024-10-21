https://1prime.ru/20241021/peskov-852296844.html
Песков указал на одну особенность президента Молдавии Санду
Песков указал на одну особенность президента Молдавии Санду - 21.10.2024, ПРАЙМ
Песков указал на одну особенность президента Молдавии Санду
В Молдавии многие не поддерживают идеологию президента государства Майи Санду, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T12:00+0300
2024-10-21T12:00+0300
2024-10-21T12:01+0300
россия
дмитрий песков
молдавия
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В Молдавии многие не поддерживают идеологию президента государства Майи Санду, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь российского президента упомянул это в ходе брифинга. По его словам, эта деталь обращает на себя внимание, в особенности в условиях подавления властями Молдавии возможностей оппозиции свободно вести избирательную кампанию."В условиях даже вот такой несвободной избирательной кампании мы видим, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду. Это обращает на себя внимание", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Кроме того, пресс-секретарь главы государства прокомментировал заявления Санду о вмешательстве в выборы. В этой связи он заявил, что она должна предъявить доказательства, так как это достаточно серьезное обвинение.
https://1prime.ru/20241021/moldaviya-852290816.html
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россия, дмитрий песков, молдавия
РОССИЯ, Дмитрий Песков, МОЛДАВИЯ
Песков указал на одну особенность президента Молдавии Санду
Песков: многие в Молдавии не являются сторонниками идеологии Санду
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В Молдавии многие не поддерживают идеологию президента государства Майи Санду, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента упомянул это в ходе брифинга. По его словам, эта деталь обращает на себя внимание, в особенности в условиях подавления властями Молдавии возможностей оппозиции свободно вести избирательную кампанию.
"В условиях даже вот такой несвободной избирательной кампании мы видим, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду. Это обращает на себя внимание", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства прокомментировал заявления Санду о вмешательстве в выборы. В этой связи он заявил, что она должна предъявить доказательства, так как это достаточно серьезное обвинение.
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