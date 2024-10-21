https://1prime.ru/20241021/poddelki-852302228.html

Эксперт предупредила о распространении поддельных платежек ЖКХ с QR-кодом

Эксперт предупредила о распространении поддельных платежек ЖКХ с QR-кодом - 21.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт предупредила о распространении поддельных платежек ЖКХ с QR-кодом

Поддельные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, при оплате по которым с использованием нанесенного на них QR-кода можно не только потерять свои... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T14:48+0300

2024-10-21T14:48+0300

2024-10-21T14:48+0300

мошенничество

россия

жкх

платежки за жкх

https://cdnn.1prime.ru/img/84143/43/841434343_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c87b47702594001458437010e640e832.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Поддельные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, при оплате по которым с использованием нанесенного на них QR-кода можно не только потерять свои деньги, но и дать доступ мошенникам к банковским приложениям и "Госуслугам", приходят не только жителям Москвы и Подмосковья, сообщила РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Ранее в СМИ появились сообщения, что жителям Подмосковья злоумышленники начали рассылать поддельные квитанции на оплату ЖКУ, при оплате по которым деньги попадают к мошенникам и есть риск потерять доступ к порталу "Госуслуги". "Сигналы о рассылках (поддельных – ред.) платежных документов приходят не только из Москвы и Подмосковья. Не жаловались на поддельные платежки в почтовых ящиках разве что жители Дальнего Востока, новых регионов и Калининградской области. Сигналы поступают из разных федеральных округов всплесками. То есть, например, в марте жалуются жители Урала и Северо-Запада, а в сентябре – Сибири и ЦФО", - сказала Лазарева. При этом она пояснила, что это почти всегда связано с появлением в информационной повестке новостей об изменении тарифов или формата самих платежных документов. "Схема с рассылкой поддельных квитанций по оплате услуг ЖКХ не нова… Мы получаем сигналы о рассылках поддельных платежных документов с момента запуска "Мошеловки". Однако известно об этой схеме стало примерно в 2012-2013 годах. А вот широко распространяться она начала в период пандемийных ограничений, когда из-за карантина возникли сложности с посещением пунктов оплаты, на квитанциях появились QR-коды и граждане массово стали платить дистанционно", - рассказала эксперт. По словам Лазаревой, суть схемы заключается в том, что в почтовом ящике оказывается документ, похожий на реальную квитанцию на оплату услуг ЖКХ. Жертва оплачивает эти услуги, деньги уходят мошенникам, а позже приходит уже настоящая квитанция (или ее воруют мошенники, а через месяц приходит долговая квитанция от управляющей компании). Оплата по такой "квитанции" чревата потерей денег и образованием задолженности перед УК, автозагрузкой на устройство жертвы вредоносного ПО с предоставлением удаленного доступа к приложениям банка и "Госуслугам", подчеркнула эксперт. По ее словам, чтобы распознать мошенничество, нужно обратить внимание на содержание квитанции: название организации (иногда оно лишь незначительно отличается от названия реальной управляющей компании или поставщика ресурсов), ее реквизиты, описание самих услуг (показания счетчиков, площадь жилья, количество жильцов и так далее). "Если возникли сомнения – лучше обратиться за уточнением в управляющую компанию, ЕИРЦ, либо к поставщику ресурсов или проверить информацию в личном кабинете на соответствующем сайте", - советует Лазарева. При этом она добавила, что жертвами такого мошенничества становятся люди разного возраста, статуса и уровня образования. В основном, это те, кто предпочитает оплату по QR-коду через приложение банка. Если платить в пункте оплаты через кассу, то в момент оплаты станет понятно, что квитанция поддельная. А те, кто пользуются для оплаты официальными приложениями управляющих компаний, ЕИРЦ, поставщиков услуг и вовсе получают все уведомления в электронном виде в личных кабинетах и оплата происходит там же.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, жкх, платежки за жкх