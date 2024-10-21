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Эксперт предупредила о распространении поддельных платежек ЖКХ с QR-кодом - 21.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт предупредила о распространении поддельных платежек ЖКХ с QR-кодом
Эксперт предупредила о распространении поддельных платежек ЖКХ с QR-кодом - 21.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт предупредила о распространении поддельных платежек ЖКХ с QR-кодом
Поддельные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, при оплате по которым с использованием нанесенного на них QR-кода можно не только потерять свои... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T14:48+0300
2024-10-21T14:48+0300
мошенничество
россия
жкх
платежки за жкх
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Поддельные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, при оплате по которым с использованием нанесенного на них QR-кода можно не только потерять свои деньги, но и дать доступ мошенникам к банковским приложениям и "Госуслугам", приходят не только жителям Москвы и Подмосковья, сообщила РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Ранее в СМИ появились сообщения, что жителям Подмосковья злоумышленники начали рассылать поддельные квитанции на оплату ЖКУ, при оплате по которым деньги попадают к мошенникам и есть риск потерять доступ к порталу "Госуслуги". "Сигналы о рассылках (поддельных – ред.) платежных документов приходят не только из Москвы и Подмосковья. Не жаловались на поддельные платежки в почтовых ящиках разве что жители Дальнего Востока, новых регионов и Калининградской области. Сигналы поступают из разных федеральных округов всплесками. То есть, например, в марте жалуются жители Урала и Северо-Запада, а в сентябре – Сибири и ЦФО", - сказала Лазарева. При этом она пояснила, что это почти всегда связано с появлением в информационной повестке новостей об изменении тарифов или формата самих платежных документов. "Схема с рассылкой поддельных квитанций по оплате услуг ЖКХ не нова… Мы получаем сигналы о рассылках поддельных платежных документов с момента запуска "Мошеловки". Однако известно об этой схеме стало примерно в 2012-2013 годах. А вот широко распространяться она начала в период пандемийных ограничений, когда из-за карантина возникли сложности с посещением пунктов оплаты, на квитанциях появились QR-коды и граждане массово стали платить дистанционно", - рассказала эксперт. По словам Лазаревой, суть схемы заключается в том, что в почтовом ящике оказывается документ, похожий на реальную квитанцию на оплату услуг ЖКХ. Жертва оплачивает эти услуги, деньги уходят мошенникам, а позже приходит уже настоящая квитанция (или ее воруют мошенники, а через месяц приходит долговая квитанция от управляющей компании). Оплата по такой "квитанции" чревата потерей денег и образованием задолженности перед УК, автозагрузкой на устройство жертвы вредоносного ПО с предоставлением удаленного доступа к приложениям банка и "Госуслугам", подчеркнула эксперт. По ее словам, чтобы распознать мошенничество, нужно обратить внимание на содержание квитанции: название организации (иногда оно лишь незначительно отличается от названия реальной управляющей компании или поставщика ресурсов), ее реквизиты, описание самих услуг (показания счетчиков, площадь жилья, количество жильцов и так далее). "Если возникли сомнения – лучше обратиться за уточнением в управляющую компанию, ЕИРЦ, либо к поставщику ресурсов или проверить информацию в личном кабинете на соответствующем сайте", - советует Лазарева. При этом она добавила, что жертвами такого мошенничества становятся люди разного возраста, статуса и уровня образования. В основном, это те, кто предпочитает оплату по QR-коду через приложение банка. Если платить в пункте оплаты через кассу, то в момент оплаты станет понятно, что квитанция поддельная. А те, кто пользуются для оплаты официальными приложениями управляющих компаний, ЕИРЦ, поставщиков услуг и вовсе получают все уведомления в электронном виде в личных кабинетах и оплата происходит там же.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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россия, жкх, платежки за жкх
Мошенничество, РОССИЯ, ЖКХ, платежки за ЖКХ
14:48 21.10.2024
 
Эксперт предупредила о распространении поддельных платежек ЖКХ с QR-кодом

Эксперт Лазарева: подделки платежек ЖКХ с QR распространяются почти по всей РФ

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТарифы ЖКХ
Тарифы ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Поддельные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, при оплате по которым с использованием нанесенного на них QR-кода можно не только потерять свои деньги, но и дать доступ мошенникам к банковским приложениям и "Госуслугам", приходят не только жителям Москвы и Подмосковья, сообщила РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
Ранее в СМИ появились сообщения, что жителям Подмосковья злоумышленники начали рассылать поддельные квитанции на оплату ЖКУ, при оплате по которым деньги попадают к мошенникам и есть риск потерять доступ к порталу "Госуслуги".
"Сигналы о рассылках (поддельных – ред.) платежных документов приходят не только из Москвы и Подмосковья. Не жаловались на поддельные платежки в почтовых ящиках разве что жители Дальнего Востока, новых регионов и Калининградской области. Сигналы поступают из разных федеральных округов всплесками. То есть, например, в марте жалуются жители Урала и Северо-Запада, а в сентябре – Сибири и ЦФО", - сказала Лазарева.
При этом она пояснила, что это почти всегда связано с появлением в информационной повестке новостей об изменении тарифов или формата самих платежных документов. "Схема с рассылкой поддельных квитанций по оплате услуг ЖКХ не нова… Мы получаем сигналы о рассылках поддельных платежных документов с момента запуска "Мошеловки". Однако известно об этой схеме стало примерно в 2012-2013 годах. А вот широко распространяться она начала в период пандемийных ограничений, когда из-за карантина возникли сложности с посещением пунктов оплаты, на квитанциях появились QR-коды и граждане массово стали платить дистанционно", - рассказала эксперт.
По словам Лазаревой, суть схемы заключается в том, что в почтовом ящике оказывается документ, похожий на реальную квитанцию на оплату услуг ЖКХ. Жертва оплачивает эти услуги, деньги уходят мошенникам, а позже приходит уже настоящая квитанция (или ее воруют мошенники, а через месяц приходит долговая квитанция от управляющей компании). Оплата по такой "квитанции" чревата потерей денег и образованием задолженности перед УК, автозагрузкой на устройство жертвы вредоносного ПО с предоставлением удаленного доступа к приложениям банка и "Госуслугам", подчеркнула эксперт.
По ее словам, чтобы распознать мошенничество, нужно обратить внимание на содержание квитанции: название организации (иногда оно лишь незначительно отличается от названия реальной управляющей компании или поставщика ресурсов), ее реквизиты, описание самих услуг (показания счетчиков, площадь жилья, количество жильцов и так далее). "Если возникли сомнения – лучше обратиться за уточнением в управляющую компанию, ЕИРЦ, либо к поставщику ресурсов или проверить информацию в личном кабинете на соответствующем сайте", - советует Лазарева.
При этом она добавила, что жертвами такого мошенничества становятся люди разного возраста, статуса и уровня образования. В основном, это те, кто предпочитает оплату по QR-коду через приложение банка. Если платить в пункте оплаты через кассу, то в момент оплаты станет понятно, что квитанция поддельная. А те, кто пользуются для оплаты официальными приложениями управляющих компаний, ЕИРЦ, поставщиков услуг и вовсе получают все уведомления в электронном виде в личных кабинетах и оплата происходит там же.
 
МошенничествоРОССИЯЖКХплатежки за ЖКХ
 
 
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