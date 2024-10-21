https://1prime.ru/20241021/polsha-852292828.html
Придется учитывать интересы. В Польше задумались об отношениях с Россией
Придется учитывать интересы. В Польше задумались об отношениях с Россией - 21.10.2024, ПРАЙМ
Придется учитывать интересы. В Польше задумались об отношениях с Россией
После завершения конфликта на Украине Западу придется искать modus vivendi с Россией, пишет Лех Мажевский для польского издания Do Rzeczy. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T09:53+0300
2024-10-21T09:53+0300
2024-10-21T09:53+0300
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. После завершения конфликта на Украине Западу придется искать modus vivendi с Россией, пишет Лех Мажевский для польского издания Do Rzeczy.Как утверждается в статье, Польша осознает необходимость нормализации отношений с Россией.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДальнейший расклад в мире во многом зависит от исхода выборов президента США. Победа кандидата от демократов Камалы Харрис может привести к постепенному ослаблению гегемонии США и усилению Китая. Победа республиканца Дональда Трампа может усилить внимание США к Ближнему Востоку и ослабить их присутствие в Европе.Что касается ситуации в Евросоюзе, то попытка федерализации ЕС может привести к превращению Польши в протекторат. Польша должна противостоять этим процессам, чтобы сохранить свою независимость. Она должна учитывать свои исторические поражения и не стремиться к восстановлению Ягеллонской Речи Посполитой, отмечает автор.Основной задачей польской политики Мажевский называет обеспечение существования государства, даже если оно не полностью суверенно.Германия может использовать свою "Восточную политику" для восстановления отношений с восточными соседями. А США могут попытаться сохранить равновесие сил в Евразии, поддерживая Украину и Китай.Окончание конфликта на Украине должно привести к поиску modus vivendi с Россией и Белоруссией. Польша должна поддерживать независимость Белоруссии и стремиться к балансу сил в четырехугольнике Варшава-Москва-Минск-Киев. Китай здесь начинает играть роль, аналогичную США и СССР, становясь внеевропейским центром силы, и интересы Пекина должны учитываться в рамках четырехугольника, отмечает автор.После завершения конфликта на Украине Польше придется учитывать интересы Москвы. Политика Варшавы должна учитывать реальный расклад сил и учитывать интересы других стран, а не обслуживать интересы иностранных держав. Она не должна втягиваться в войну с Россией из-за демо-либерального доктринерства, предупреждает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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польша, россия, украина
Придется учитывать интересы. В Польше задумались об отношениях с Россией
Do Rzeczy: Польша задумалась о восстановлении отношений с Россией
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ.
После завершения конфликта на Украине Западу придется искать modus vivendi с Россией, пишет Лех Мажевский для польского издания Do Rzeczy
.
Как утверждается в статье, Польша осознает необходимость нормализации отношений с Россией.
Дальнейший расклад в мире во многом зависит от исхода выборов президента США. Победа кандидата от демократов Камалы Харрис может привести к постепенному ослаблению гегемонии США и усилению Китая. Победа республиканца Дональда Трампа может усилить внимание США к Ближнему Востоку и ослабить их присутствие в Европе.
Польшу оставили "за бортом": в Варшаве разочаровались поведением Зеленского
Что касается ситуации в Евросоюзе, то попытка федерализации ЕС может привести к превращению Польши в протекторат. Польша должна противостоять этим процессам, чтобы сохранить свою независимость. Она должна учитывать свои исторические поражения и не стремиться к восстановлению Ягеллонской Речи Посполитой, отмечает автор.
Основной задачей польской политики Мажевский называет обеспечение существования государства, даже если оно не полностью суверенно.
Германия может использовать свою "Восточную политику" для восстановления отношений с восточными соседями. А США могут попытаться сохранить равновесие сил в Евразии, поддерживая Украину и Китай.
Окончание конфликта на Украине должно привести к поиску modus vivendi с Россией и Белоруссией. Польша должна поддерживать независимость Белоруссии и стремиться к балансу сил в четырехугольнике Варшава-Москва-Минск-Киев. Китай здесь начинает играть роль, аналогичную США и СССР, становясь внеевропейским центром силы, и интересы Пекина должны учитываться в рамках четырехугольника, отмечает автор.
После завершения конфликта на Украине Польше придется учитывать интересы Москвы. Политика Варшавы должна учитывать реальный расклад сил и учитывать интересы других стран, а не обслуживать интересы иностранных держав. Она не должна втягиваться в войну с Россией из-за демо-либерального доктринерства, предупреждает автор.