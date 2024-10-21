https://1prime.ru/20241021/polsha-852306017.html

Польша пригрозила России "захватом" Калининградской области

Польша пригрозила России "захватом" Калининградской области - 21.10.2024, ПРАЙМ

Польша пригрозила России "захватом" Калининградской области

Утверждения российской пропаганды, что поляки намерены захватить Калининградскую область, - "чушь собачья". Хотя крайне важно сигнализировать России о... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T17:29+0300

2024-10-21T17:29+0300

2024-10-21T17:43+0300

политика

польша

угроза

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Утверждения российской пропаганды, что поляки намерены захватить Калининградскую область, - "чушь собачья". Хотя крайне важно сигнализировать России о возможности переноса войны на ее территорию, ведь это "действенный инструмент сдерживания", и Польше не следует им пренебрегать. Об этом, постоянно опровергая свои собственные доводы, в статье для газеты Rzeczpospolita размышляет обозреватель Марек Кутарба.Российские россказни о желании Польши захватить Калининград "слабо связаны с реальностью", и не следует придавать им "хоть малую долю достоверности", призывает обозреватель. И тут же сообщает, что у НАТО, конечно же, существуют кое-какие планы в отношении российского анклава - этого нельзя отрицать, и теоретизирование на тему захвата Калининграда, конечно же, продолжается. Но боже упаси вас подумать, что это имеет хоть какое-то значение, уверяет автор статьи, ведь все эти планы - пустяки, потому что они разрабатываются на всякий случай. "Я бы даже удивился, если бы таких планов не было... - поделился своими чувствами Кутарба, после чего привел "неубиваемый" аргумент: - ...НАТО - оборонительный альянс". Затем, как бы невзначай, он заявляет, что за последние годы Российская Федерация в существенной мере "ухудшила свои позиции на Балтике", и акватория Балтийского моря "стала фактически внутренним морем НАТО". И еще малозначащий пустячок - так, для общего понимания: "Многие проведенные симуляции и военные игры действительно показывают, что НАТО сможет занять Калининградскую область довольно быстро: за несколько дней или несколько недель". Это, безусловно, ни в коем случае не означает, что альянс собирается нападать на российских анклав, пишет Кутарба, но если Россия нападет на Польшу, захват Калининградской области "был бы необходим".А в заключение обозреватель упирается в вопрос, могла бы Польша на самом деле занять Калининград, и вполне предсказуемо дает утвердительный ответ: "Да. Весьма вероятно, после того, как она (Польша - прим. ред.) нарастит запланированный военный потенциал, она была бы способна это сделать".Далее Кутарба будто неожиданно вспоминает старинную мудрость: если Россия все-таки не нападет на Польшу, то Польше-то зачем нападать на Россию - это стало бы "нелогичным во всех отношениях шагом". И без перехода провозглашает, что жертва агрессии должна уметь "кусать агрессора за самые чувствительные его места", ведь историю побед, подчеркивает польский обозреватель, "пишут не те, кто прятался за укреплениями, а те, кто умел смело выходить навстречу противникам". То есть Польше нападать на Калининград не имеет смысла, но имеет смысл укусить Россию. Что из этого следует и, вообще, о чем конкретно это статья, автор объяснять поленился.

https://1prime.ru/20241018/polsha-852248251.html

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польша, угроза